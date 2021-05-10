台中男童溺斃　母認定「陳男拉入水」：既然過世就不告了

記者游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

台中太平汴頭坑溪9日發生1大1小溺水的2死意外，其中7歲李姓男童的父親認為兒子會溺斃，都是27歲陳姓死者拉扯導致，一度喊告，但檢方10日相驗發現男童腿部沒有抓痕。李童媽媽10日表明，不會對陳男提告，現在只想幫兒子辦好後事，而李童父親則不願意回應。

李童父親9日指控，他本來快將落水的兒子救起，但溺水的陳男卻從後方拉住兒子的腳，導致兩人雙雙下沉，最終溺斃。李童父親回想起兒子最後哭喊「爸爸救我」，氣得要對陳男提告。

▲李童父親事發後對陳姓死者喊告。（圖／家屬提供）



對此，陳男妻子也PO出當下照片反擊，表示當日她們受李男一家人邀請到溪邊烤肉戲水，當時以為丈夫及李童在玩水，才拿起手機拍下這一幕，「基本上我先生已經有在掙扎，沒有什麼力了」，且照片中兩人距離很遠，認為丈夫沒有出手拉男童。

據悉，檢警10日相驗，發現李童雙腳沒有明顯抓痕及外傷，且詢問在場人士後已排除有拉腳的狀況，初步認定兩人溺水死亡，屬於意外。由於雙方家屬都表示沒有意見，檢察官立刻開立死亡證明給雙方家屬。

▲台中李姓男童與陳姓男子溺水畫面。（圖／記者李忠憲翻攝）



李童母親稍早對媒體表示，當時丈夫跟陳男都在游泳，兒子意外落水，丈夫才會衝去救人，但兒子疑似被陳男拉住腳才會沈下去，認為當時若不是陳男拉人，兒子早就被救上岸，但目前陳男已過世便不提告，只想幫孩子辦好後事。

《ETtoday新聞雲》記者致電給李父確認是否不告了，李父先說「嗯」，但之後再問就一直說「我現在不方便，我現在不方便」不願意回應到底要不要提告。

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