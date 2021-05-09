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社會 社會焦點 保障人權

屏東白車撞指示牌翻車2男女受傷　駕駛竟是詐欺通緝犯

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子駕駛自小客車載著林姓友人，9日上午行經滿州鄉庄內路時不慎自撞到路邊指示牌，導致翻車，恆春警方處理，聯絡救護車送醫治療，經檢查肋骨骨折，並發現他是詐欺通緝犯，目前戒護中，確定身體無礙後將押解屏東地檢署代收結案。

▲滿州鄉翻車車禍，鍾姓駕駛詐欺遭通緝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲滿州鄉翻車車禍，鍾姓駕駛因詐欺被通緝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲滿州鄉翻車車禍，鍾姓駕駛詐欺遭通緝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼自小客車翻覆。

▲滿州鄉翻車車禍，鍾姓駕駛詐欺遭通緝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

今（9）日上午11時30分許，恆春警分局接獲民眾報案稱滿州鄉庄內路86號前有一輛自小客車失控翻覆衝撞民宅，立即調派交通小隊及滿州所員警趕赴現場，並協助救助車內2名傷患送往恆春南門醫院急救治療。

經初步瞭解，27歲鍾姓男子（設籍花蓮）駕駛自小客車，內載林姓女子，行經事故地點，疑似路況不熟，加上一時恍忽，車輛偏移至機車道上並撞擊路邊指示牌，致車輛翻覆後續衝撞路旁民宅，經送醫後均無生命危險，經呼氣檢測酒測值為零，先將他及林兩人送醫檢查、治療。

惟警方再詳查鍾民身分時赫然發現，他因欺案遭宜蘭地檢署通緝；據悉，他表示不知涉案被通緝，並在恆春地區工作；恆春警方表示，將持續調查車輛翻覆原因外，並深入追查本案是否涉及其他不法情事，將依法從嚴究辦。

恆春警分局呼籲，駕駛車輛行駛道路應集中精神及注意力，並遵守交通規則，勿有疲勞駕駛、超速、酒駕等行為，以避免事故發生。

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▼鍾姓駕駛車禍後蹲在一旁，被警方查出身分竟是通緝犯。（圖／記者黃泊川攝）

▲▼屏東白車撞指示牌翻車2男女受傷　駕駛竟是詐欺通緝犯。（圖／記者黃泊川攝）

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