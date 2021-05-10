尼泊爾疫情爆發！中國在聖母峰設「隔離線」　嚴禁登山客接觸

▲聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情已經蔓延至全球最高的聖母峰，自4月以來已有數十名登山客因為染疫，被直升機運送下山治療。中國官方9日宣布，將在聖母峰北坡設置隔離線，避免登山客在北坡、南坡和頂峰相互接觸。

根據《路透社》報導，目前已經有數十名登山客在攀爬聖母峰（Mount Everest）時，因出現新冠肺炎症狀被緊急送下山就醫後確診。新華社9日指出，西藏當局在記者會宣布，將在中國境內的聖母峰北坡劃設隔離線，嚴格防堵疫情蔓延。

聖母峰位於中國和尼泊爾邊境，攀登路線分為尼泊爾側的南坡和中國側的北坡。西藏登山協會秘書長次仁桑珠表示，他們將在北坡設置隔離線，禁止南北坡登山客在峰頂互相接觸，也禁止中國登山者與尼泊爾已懸掛在峰頂的任何物品有接觸。

據了解，中國自去年起就禁止外國人申請從北坡攀登聖母峰，次仁桑珠則表示，今年的登山季有21名中國籍商業登山隊員申請通過，可以從北坡攀登，目前該處也沒有任何確診病例；除此之外，位在北坡的中國基地營也會加強控管，禁止非登山客進入聖母峰風景區。

This year Nepal issued a record number of climbing permits and eased its quarantine rules to boost its tourism industry after it suffered a devastating blow in 2020 from the pandemic.



Now more than 30 sick climbers have been evacuated from the foot of Mount Everest pic.twitter.com/AuXVtphnU1 — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2021

印度NDTV指出，攀登聖母峰是尼泊爾的重要收入來源，2020年受到疫情影響，收入大幅下跌，因此該國在今年發放了破紀錄數量的許可證；光是申請許可證就要花上1.1萬美元，整趟登山行程下來可能要花4萬美元以上。

尼泊爾近日受到印度嚴峻疫情影響，當地確診人數屢創新高，上個月每日平均約100人確診，如今卻單日有將近1萬人確診，增幅高達1200％。據統計，尼泊爾9日新增8777例確診、56人病歿，累積確診數約39.5萬例、3720人死亡。

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