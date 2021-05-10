陳時中坦言華航內部恐遭「多重病毒侵犯」　須檢疫14天才能回社區

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案累積35人確診，指揮中心今（10）日公布「華航機組員清零計畫2.0」，將前艙機組員全數召回檢疫。指揮官陳時中表示，做這樣的決定是痛苦的，但華航內部可能有被多種病毒侵犯，無法從每樣原因做個別區隔，所以才會要求居家檢疫14天，採檢陰性後才能回到社區。

陳時中表示，前艙機組員只要在台灣就要全數檢疫，在國外一入境就要盡到集中檢疫所，後艙機組員曾派飛非長程航班，或有接觸風險機組員者，全數檢疫14天，相關機組員進入社區須採檢陰性，風險阻與安全組不能混飛。

陳時中表示，清零計畫會讓華航陸續停飛14天，對華航客運貨運都會造成很大影響，但這是為了社區安全，不得不做的痛苦決定，因為可能被不同病毒侵犯，才用這種方式與社區區隔。發言人莊人祥補充，如果已經在家裡居家檢疫者，還是可以持續留在家裡，並將原本5天的檢疫期順延至14天。

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指揮中心今日公布新增3例本土病例、1例感染源調查中機師。本土病例當中1名諾富特接駁車司機確診。他因為旅館清空計畫入住集中檢疫所，當天採檢陰性，後來於7日出現症狀，隔日採檢，今日確診。調查他曾經於4月底分別接送房務部確診員工，後續會針對個案同住家人進行回溯採檢。

陳時中說，諾富特本身比較能夠控制，但是華航有從境外感染的風險，加上在前段時間飯店、模擬機訓練和同樣的交通工具，擔心在華航內部是不是一樣有一個可能沒完全查到的傳播鏈存在。在集中檢疫所的機師中，有90人是長班的航空機師，陸續居檢滿14天當作相對安全，之後會要求不能混飛，雖然對機組員生活會造成很大影響，但至少要讓前後端先堵住，能阻絕社區傳播。