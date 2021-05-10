快訊／立榮爆胎卡跑道！印度僑民班機「轉降落桃機」

▲載有印度台商、僑民的日本航空JL97航班轉降桃園機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君、賴文萱、李佳蓉／台北報導

今（10）早有29名在印度的台商、僑民搭乘日本航空JL97航班經日本轉機返台，原定11:04降落松山機場，現場防疫人員透露，29人下機經檢疫後，會上2台遊覽車直送集中檢疫所。根據最新現場情況，稍早因立榮航空有班機爆胎卡跑道，導致後方班機無法降落，因此載有印度台商及僑民的日航班機緊急轉降桃園機場。

桃機表示，有接到通知，日本航空JL97航班預計降落桃機二航 ，相關旅客通關比照過去包機執行。

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▲稍早立榮航空有班機爆胎卡跑道，導致後方班機無法降落。（圖／記者蔡玟君攝）

王國材今出席立法院交通委員會前受訪證實，原先規劃華航飛航，但因為華航300多名機師正在居家檢疫，所以無法達成任務，現在是呼籲國人可搭乘日本航空，用一般航班飛到日本後再轉回台灣。

根據最新檢疫規定，自今年5月4日零時起（抵台時間），過去14天內曾有印度旅遊史（含在當地轉機）之本國籍與持有我國居留證之旅客，入境後一律入住集中檢疫所且配合採檢，並於檢疫期滿前再次配合採檢，並於檢驗陰性後，返家接續完成7天自主健康管理。