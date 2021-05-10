5年連開3家！他問「年輕人為何愛開咖啡廳」　網曝1關鍵真相

▲咖啡店示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣文青咖啡店開滿街，郭台銘就曾感嘆，「有很多年輕人以開咖啡廳為滿足，這種想法有些不可思議」。對此，有網友以「年輕人為什麼愛開咖啡廳」為題發文表示，觀察到住家樓下的咖啡店，五年之內倒閉了三次，但仍不斷有新的咖啡店不斷冒出，究竟是什麼原因讓「年輕人那麼愛開咖啡廳？」

一名網友在PTT八卦板上PO文表示，住家樓下的咖啡店「五年內倒閉三次」，換老闆、重新裝潢、無限循環，仍不斷有新開的咖啡廳冒出。貼文曝光後，引來許多網友留言，「當然選擇賣咖啡，弄個WIFI跟冷氣就好了」、「不會湯湯水油油膩膩，下班又整身油臭啊」、「開餐廳備料備的要死一份一百多，咖啡一杯一百多」、「上班可以福利爵士藍調，風鈴搖擺，咖啡香氣四溢」、「沒什麼工作難度，也很優閒，蠻多最近財富自由的都要來開了」、「暴利啊，前提你要撐得過」。

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▲文青咖啡店示意圖。（圖／萍子）

也有網友分析咖啡廳開滿街的背後原因，「年輕人最愛創業的前幾名（就是）飲料店咖啡廳，加盟全弄到好啊，更何況現在的人對飲料價格很寬鬆，賣100多都行，反觀一個便當漲個5元就被罵翻，飲料則是越來越貴，大家還不是照喝。」

然而，台灣年輕人不只愛開咖啡店，就連早午餐店也是創業熱門選項，本報曾以《高CP創業新選擇！內行曝早午餐店「賺錢2關鍵」：比咖啡店安全》報導指出，有網友發現早午餐店越開越多間，一整條街光是半年的時間，就陸續新開了3、4間早午餐。對此，有人就分析，開早午餐店利潤非常高，而且選對地方肯做就會賺，比開咖啡店還安全。