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酒店妹喝醉被撿！醒來發現「他跪趴後面一直動」　崩潰哭求：不要

一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲莊男性侵花花，被依法起訴。（圖／示意圖，無關本案／達志影像）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

台北一名酒店小姐「花花」（化名）日前喝醉被被男客帶出場，而等到她醒來時卻發現自己身處飯店床上，莊姓男客就在她身後「不斷地動」，儘管過程中花花不斷哭喊，要求對方停止，卻仍是慘遭莊男性侵得逞。對此，莊男也被依法起訴，而花花也向北檢申請犯罪被害補償金。

起訴指出，花花在2018年12月某日凌晨上班時，因為酒醉而失去意識，被一旁的莊男撿走戴上計程車，當花花恢復意識時發現，自己正趴在摩鐵的床上，且全身衣物都被脫掉，而當時莊男也全身赤裸的跨跪在她身後，還不斷擺動自己的身體，花花這才驚覺自己竟然遭到莊男性侵，但因為當時宿醉剛醒，仍舊渾身癱軟的花花無法劇烈反抗，僅能哭著哀求對方快點停止。

未料，莊男卻對花花的抗拒置若罔聞，仍是將整場性事完成後才穿上衣服離開。對此，莊男坦承自己確實有與花花發生性關係，且在花花睡著時就已經有過一次，但莊男辯稱，自己並沒有違反花花意願，堅稱兩人的性行為是早就已經講好價碼的性交易。

不過，檢方調閱監視器畫面後，不採信莊男說詞，依趁機性交得逞一次、強制性交得逞一次兩部分，請求法院分2罪判刑，而花花之後也申請犯罪被害補償金，經檢方審議核准後，花花將獲得25萬元的補償金，後續將由北檢向莊男進行追償。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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