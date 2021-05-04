騙朋友女兒當花童！基隆男帶到摩鐵2度性侵　被逮急喊：我有人性的

▲阿傑對朋友的女兒伸出狼爪，被判11年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／基隆報導

基隆一名男子「阿傑」（化名）日前向女友人「小美」（化名）提到，要帶她的女兒去當花童，卻趁機對其女兒性侵，而小美的另個女兒日前單獨跟阿傑出去時，也慘遭對方強脫褲子，當時女兒只能盡力反抗才逃離狼爪。對此，基隆地院審理後，依法判阿傑11年徒刑。

判決指出，阿傑與兩姊妹的媽媽小美是朋友關係，但他卻藉著小美的信任，以需要小朋友擔任花童、探望自己媽媽等名義，將小美年僅7歲的幼女帶出，並將對方帶往租屋處、摩鐵強行性侵得逞。更誇張的是，阿傑得手後，又在某間國小的籃球場，對小美的另個女兒伸出狼爪，當時阿傑用力拉扯對方的褲子，讓對方嚇得奮力拉住褲頭抵抗。

小美的女兒趁著阿傑上廁所時，立即逃跑回家和母親求助，而小美聽聞後，立即想起阿傑曾經也帶小女兒出門，嚇得趕忙詢問情況，才讓整起事件曝光。對此，阿傑被捕後辯稱，小女孩只有7歲，自己是有人性的，怎麼可能跟對方發生性行為，而阿傑的辯護人則表示，小女孩僅以點頭方式表示，並未積極肯認是否確有其事，欠缺其他證據補強。

不過，雖然阿傑矢口否認，但小女孩在偵訊時證稱，自己有單獨跟阿傑出去兩次，一次去對方家、一次去旅館，兩次都做了一樣的事，脫衣服、褲子，他用鳥鳥放在尿尿的裡面，會痛，並不希望他這樣做，還說阿傑編故事說找自己當小花童，事情發生之後自己怕會被媽媽罵，所以沒有跟任何人說，後來是大姊發生事情，媽媽問了，所以才跟媽媽說。

對此，法官勘驗證據、幾人證詞後，不採信阿傑的辯詞，認為他為逞一己淫慾，違反小女孩意願而為性交行為，已經嚴重戕害對方身心健康、人格發展，造成難以抹滅傷害，其行為社會道德、法理所不容，且其事發之後對於兩姊妹都沒有表示任何歉意，審酌其家庭經濟狀況、智識程度、目的、手段等一切情狀之後，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，共二罪，均累犯，各處有期徒刑8年6月；又犯強制罪，累犯，判處他有期徒刑8月，合併應執行11年。

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