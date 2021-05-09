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女大生訂高鐵票驚見「5折優惠」！ 內行人解密：這3時段買得到

高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,台北車站（圖／季相儒記者攝）

▲不少人返鄉首選快速方便的高鐵。（圖／資料照）

實習記者陳妙津／綜合報導

高鐵因為快速便利成為民眾連假出遊返鄉的優先選擇，不過因為票價不便宜，許多人都會搶買早鳥票或優惠票，例如65折、8折、9折等，不過有女學生訂購高鐵票時發現5月10日出現「學生5折」的優惠，讓她不禁好奇，5折票通常都何時才會出現，結果真的釣出內行人分享3個關鍵時段可以選購。

▲▼台北車站湧入返鄉人潮,台鐵,高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

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▲▼台北車站湧入返鄉人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台北車站湧入返鄉人潮,台鐵,高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

從原PO在《Dcard》貼出一張高鐵時刻表和票價截圖可見，日期和往返地點是5月10日星期一從台中到板橋的單程票，仔細一看，中午12點36分到13點31分的票價標示為「學生5折」，看起來CP值超高，讓她忍不住發問，「5折票到底都什麼時候出現？為什麼5/10中午會有5折票啊，好好奇？」

▲高鐵推出母親節優惠方案，讓大學生可以5折划算票價返鄉陪媽媽過節。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼高鐵推出母親節優惠方案，讓大學生可以5折划算票價返鄉陪媽媽過節。（圖／翻攝自Dcard）

▲高鐵推出母親節優惠方案，讓大學生可以5折划算票價返鄉陪媽媽過節。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後，有網友貼出高鐵網站上的資訊，解答是母親節的優惠票價，高鐵針對5月7日到10日共4天的母親節疏運期，溫馨加碼「大學生5折孝親優惠列車」，讓外地學子們能以划算便宜價格返鄉為媽媽過節，「就是母親節活動沒錯～我昨天就買到5折的票，真的超便宜！」、「5/7 跟5/10都有大學生母親節孝親列車優惠喔」、「好像只有母親節有活動，不然一般好像都是在超冷門的時段才有5折」。

不少網友見文也熱烈討論，「5折也太好」、「我已經好久沒看到5折的了」、「之前開學的時候也有買到5折票，還是早上10:00多的好時間，超開心」、「我看到的常常都是末班的兩車」、「好划算啊」、「沒5折票我是沒在回家的」。還釣出行內人透露有3個時段可以搶買到5折票，「通常5折只會有3個時間，正中午票賣不完、透早、深夜時段，其他通常都是75折比較多」。

 
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