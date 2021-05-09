印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

▲印度疫情極為嚴峻。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

印度新冠肺炎疫情極為嚴峻，我駐印代表處截至目前已累積8人確診。外交部9日晚間表示，有關包機返台的規劃，目前無法提供相關服務，因此呼籲國人儘速利用現有商業航班返國。

外交部表示，政府高度關注印度疫情發展，為確保在印度國人的健康安全，駐印度代表處隨時提供有關防疫、醫療以及經第三國轉機返國的班機等資訊，並已協助多名國人自印度搭機返國。

不過，外交部坦言，「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

對此，外交部表示，基於當前印度疫情日益嚴峻，以及印度醫療體系與資源已難以負荷龐大需求，外交部建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

根據目前航班，外交部表示，「日本航空」在5月30日前仍有6個航次自德里經東京轉機返回台北的班機（5/14, 16, 21, 23, 28, 30），如需相關資訊或協助，請直接聯繫駐印度代表處。此外，在印度的國人倘有其他協助的需求，請撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。