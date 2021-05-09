　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

▲▼印度,新冠。（圖／路透）

▲印度疫情極為嚴峻。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

印度新冠肺炎疫情極為嚴峻，我駐印代表處截至目前已累積8人確診。外交部9日晚間表示，有關包機返台的規劃，目前無法提供相關服務，因此呼籲國人儘速利用現有商業航班返國。

外交部表示，政府高度關注印度疫情發展，為確保在印度國人的健康安全，駐印度代表處隨時提供有關防疫、醫療以及經第三國轉機返國的班機等資訊，並已協助多名國人自印度搭機返國。

不過，外交部坦言，「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

對此，外交部表示，基於當前印度疫情日益嚴峻，以及印度醫療體系與資源已難以負荷龐大需求，外交部建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

根據目前航班，外交部表示，「日本航空」在5月30日前仍有6個航次自德里經東京轉機返回台北的班機（5/14, 16, 21, 23, 28, 30），如需相關資訊或協助，請直接聯繫駐印度代表處。此外，在印度的國人倘有其他協助的需求，請撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。

ET快訊
陳沂先賣她手機號碼　雞排妹晚間「色調出招」神反制
快訊／燁聯鋼鐵驚傳「油桶爆炸」狂燒！消防13個分隊到場灌救
保險員問妻子身份證！他報完遭「死亡凝視」　一回想背脊發涼：完
女大生遭拍臀性騷　校方「拒給影片」她教官室落淚：好害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部證實：動用第一預備金1216萬　給救總修泰北孤墳

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

蔡英文承諾當爸媽「神隊友」　要貫徹0-6歲國家跟你一起養

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照…網友大讚超正　兒時萌樣也曝光

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

國防部證實：動用第一預備金1216萬　給救總修泰北孤墳

印度返台包機破局　外交部：國人儘速利用商業航班返國！

蔡英文承諾當爸媽「神隊友」　要貫徹0-6歲國家跟你一起養

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照…網友大讚超正　兒時萌樣也曝光

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制　網一看全懂了

虎尾街道「奪命血滴子」！路過輪胎遭刺破　車身一片紅：手段兇殘

快訊／高雄燁聯鋼鐵「油桶爆炸」狂燒！消防13個分隊到場灌救

法律就代表正義嗎？31歲金汎《Law School》演大學生無違和

木村拓哉大女兒脫口：和媽常吵架！曬童年照…直播洩家中內部裝潢

《大學生》Nina宣布懷二胎！　甜曬超音波照：希望這胎乖乖的

感謝醫護人員防疫辛勞　里長王傑倫贈金山醫院30盒地瓜酥

國防部證實：動用第一預備金1216萬　給救總修泰北孤墳

雷／《全明星》王家梁PK顏佑庭跳高　江宏傑抓頭跪了：太誇張！

桃園女大生遭拍臀性騷！校方「拒給影片」她教官室落淚：好害怕

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

增加育兒福利　蘇貞昌祝母親節快樂

幫許崑源女兒喬車位未果　店家遭飆罵「囂張三小」

賴品妤一張照讓網驚：曾玟學像「受」

學者：2025年後共軍犯台　或採「超地平線」作戰

空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

顏寬恒與草爺減肥插賭　他落敗了

確診足跡到訪內湖！鄰近湖光市場　北市環保局緊急消毒

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

公文比病毒慢　柯逆時中：我們的錯？

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

雲豹甲車偷換掉陸製零件、底盤漏油？　國防部

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：現在是「被統」

學者：沒有九二共識只能自求多福

印度單日確診高達40萬人　我駐印外交官已7人染疫

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面