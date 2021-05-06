「腫瘤黑幕」吹哨人張煜約戰衛健委專家：無回應將開直播解釋真相

▲大陸國家衛健委調查「腫瘤醫療」黑幕事件，認為治療原則基本符合規範。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

揭發「腫瘤治療」黑幕的吹哨人張煜昨（5）日再度發文，請求大陸國家衛健委允許他與參與「腫瘤治療事件」調查的專家團進行公開辯論。張煜表示，對於衛健委此前的調查結果失望、憤怒和擔憂，並認為專家團的意見有誤，「關於陸巍醫生的治療方案基本符合醫療原則是個徹頭徹尾的謊言。」

▲揭發「腫瘤醫療」黑幕的醫生張煜再度發文，希望能與國家衛健委專家團隊辯論。（圖／翻攝經濟觀察網）

《經濟觀察網》報導，張煜表示，如果他在所請求的公開辯論中輸了，願意承擔被吊銷行醫執照、剝奪行醫資格的後果；如果辯論贏了，希望衛健委能更換專家團，並對「腫瘤治療事件」進行二次調查，期望得到一個更加公平公正的結果。

來自北京大學第三醫院腫瘤內科的醫生張煜4月時大膽揭露「腫瘤治療黑幕」，痛批大陸很多醫生只要錢，不在乎病人健康生命，道德極度淪喪，讓人難以置信。這篇指證歷歷的千字文不僅未被官方封殺，反而受到官媒公開力挺，引起外界關注。

▲醫師張煜勇敢揭發大陸腫瘤醫療黑幕。（圖／CFP）

對此，大陸國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝4月27日在記者會上回應「腫瘤治療事件」調查結果指出，國家衛健委組織國家癌症中心和國內相關領域的權威專家，對病例整個治療的過程進行專家和同行的評議，經過專家和同行的評議，認為整個治療過程當中，治療原則基本符合規範。

不過，這項調查結果讓張煜極度失望，他表示，請求國家衛健委同意他與專家團進行辯論，並在全國媒體公開，如這項提議未獲官方重視，「不排除再催一次，然後寫文章，開直播，向更多的人解釋真相。」