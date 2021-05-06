成醫舉辦視訊防疫講座　將提供印台等國際醫療視訊諮詢

▲成大醫舉辦新冠肺炎防疫視訊講座，也規劃近期開始提供在印度台商及僑胞一對一的國際醫療視訊諮詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第二波新冠肺炎疫情如海嘯般席捲印度，且持續惡化，每日近40萬人確診，單日確診人數及死亡人數也屢創新高，成大醫院6日下午舉辦新冠肺炎防疫視訊講座，由成大醫院臨床助理教授兼感管中心副主任李明吉醫師主講，並線上回覆問題，成醫也規劃近期開始提供在印度台商及僑胞一對一的國際醫療視訊諮詢。

根據駐印度代表處統計，目前在印度的外館人員及台商僑胞共244人，已有20人確診：15人已康復、2人居家隔離中、2人重症及1名台商不幸過世。

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對於印度當前醫療系統瀕臨崩潰，製氧機、呼吸器等防疫醫療物資大缺貨，甚至價格飆漲，我國外交部於4月底協調衞福部、台南市政府及成大醫院等單位協助，調查台灣製氧機等防疫物資量能，第一批救援物資150台製氧機、500個氧氣鋼瓶於1週內完成採購，並已順利送抵印度，促進台灣和印度之間的醫療衛生合作以及人道主義援助。

駐印度代表處也鑑於疫情告急，且醫療資源匱乏，與承辦衛福部一國一中心印度計畫案的成大醫院討論，火速於3天內完成規劃，開辦視訊直播的新冠肺炎防疫講座。除代表處人員外，在外貿協會及德里、孟買與南印度台商會協助下，集結目前在印度的台商及僑胞同步上線聽講。李明吉醫師介紹了新冠肺炎症狀辨別、日常防疫需知、疫苗接種及藥物治療等議題，並線上回覆問題。

成大醫院也考量目前印度醫療院資源不足，且就醫具有感染風險，規劃近期開始提供在印度台商及僑胞一對一的國際醫療視訊諮詢。諮詢科別將不限新冠肺炎，其他慢性病或醫療問題都將在醫療諮詢服務中，藉以提供當地台商及僑胞多元化就醫管道。

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