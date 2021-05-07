「你海外刷了90萬」機靈哥2招神戲弄　詐騙沉默30秒認輸！

▲詐騙被惡整，頓時懷疑人生！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

戲弄詐騙集團，竟是不少人的日常！一名男網友笑虧，日前接獲電話通知「自己在海外刷了90萬」，聞言，原PO面不改色解釋，自己才買了頭大象，讓詐騙集團超無言。事後，原PO更謊稱是記者，希望能採訪對方，結局爆笑神展開，讓詐騙集團崩潰了。

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享惡整詐騙集團的趣事，某天手機忽然響起，對方語氣嚴肅問道，「我們是XX銀行，剛才顯示發現您的信用卡在海外刷了90萬元，請問是您本人刷的嗎？」

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聞言，原PO不慌也不急，下秒語帶正經直呼「是我本人刷的！買了頭大象，怎麼了嗎？」頓時，電話另一頭語塞5秒鐘，接著破功表示「X！你這樣回答，我都不知道要接什麼了！」

面對老掉牙的詐騙手法，原PO好奇詢問，「你是詐騙吧？」而對方也坦承身分，當下，原PO決定來個絕地大反攻，上演一齣捉弄戲碼，表示自己是記者，「最近出現很多類似的詐騙案件，我想從另一個角度報導一下這種詐騙現象，可以跟你約個訪問嗎？絕對保密，你可以放心，而且還會給你一筆採訪費用。可以嗎？」

此話一出，對方再度沉默30秒不語，思索一番後，傻眼反問「X！我怎麼知道你是不是詐騙集團？」接著便掛上電話。遇到詐騙，原PO反將一軍笑稱，「對付詐騙集團就要莊孝維！」

▲網友笑歪！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友也笑到併軌，「他認真覺得你是詐騙集團，所以他不想接受你的訪問」、「應該要說，我是賣棺材，請問詐騙集團要買幾副」、「搞笑，高招啊」、「每次銀行打來我，都跟他說我是你同行，然後他們都會腦羞，我也不知道在腦羞什麼」、「以毒攻毒～諜對諜！好玩」。