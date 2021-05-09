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7台人從馬來西亞買船「一路開回台灣」　陳時中還原檢疫時間！

指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台南市政府證實1艘購自馬來西亞遊艇上午駛回安平港，船上7名台籍人士下船時遭拒，由於是船上人員購買二手帆船要開回台灣，引發爭議。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，在昨晚8點56分接到通知，9點半相關單位就到現場配合檢疫。

台南市政府指出，包括徐姓男子在內等7名台灣籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買二手帆船要開回台灣，途中經過幾個港口補給，最後一次是11天前從沙巴港離開前往台灣，在昨上午7時多駛入安平港。

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市府表示，遊艇停靠在安平港亞果遊艇碼頭，船上人員要下船時遭海巡人員拒絕。海巡人員隨後穿防護衣上船檢查時，才發現遊艇未申報入港任何計劃，經與疾病管制署連繫，目前遊艇已駛往安平商港的港警碼頭。

陳時中表示，第一是船舶要進來、停靠哪個碼頭，不是指揮中心決定，近來要經過航管局准許，要在入境管制區，不是隨便停就隨便進來，後來有接到電話說他們已經停到安平的7號碼頭，當時是晚上8點56分才進到安平碼頭的入境管制區域，9點半檢疫小組會同移民署、海巡署、台南市衛生局等單位，針對船上7人執行健康評估及船上查驗。

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