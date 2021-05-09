雞排妹沉默3分鐘！攻「性騷擾」卻被陳沂碾壓　鄉民：大招全被封住

▲陳沂與雞排妹半夜開直播互嗆。（圖／翻攝自臉書）



記者黃可昀／綜合報導

雞排妹（鄭家純）與陳沂8日深夜開直播互槓，戰況激烈吸引1.5萬人同時在線觀看，兩人從頭到尾砲火猛烈，不過網友發現，雞排妹一度沉默了超過3分鐘，似乎快要擋不住陳沂的攻擊。鄉民分析，雞排妹這次失去女戰神功力，主要原因就是「陳沂也是女生」，兩人的處境與有可能遇到的困難相同，「陳沂在直播中一直講的就是『有多少證據說多少話』、『遇到了就要想辦法保護自己』、『要勇敢說不』、『想辦法保全證據』。」

網友在PTT表示，這次雞排妹會對陳沂無招架之力，主因就是陳沂也是女性，「她遇到性騷擾的經驗也不是沒有」，所以雞排妹無法用「妳沒有遇過妳不知道」、「你不是女生，不會知道遇上性騷擾很難搜證」這類說詞來反駁她。

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▲雙方砲火攻不停。（圖／翻攝陳沂臉書）



原PO認為，雞排妹昨天直播前半段強調「她是女生，所以會受到很多不平原的待遇，她替性騷擾的受害者站出來講話」，並且指責陳沂沒有替性騷擾受害者發聲。針對這點，陳沂反擊「證據」才是重要關鍵，遇到性騷擾要想辦法蒐集證據，畢竟在法律面前有幾分證據才能說幾分話，「能討回多少公道？掌握你有多少的事證去證明這些，不然法律也沒有用，法律只是最後防線。」

他指出，陳沂本身就是學法律的，在昨天的表現確實比較有邏輯、說服力，反觀雞排妹不太能接受不同的觀點，「好像都覺得全世界只是對她的話不認同的人，都是在針對她、反對她一樣。」

其他人留言，「雞排妹轉移話題後就佔上風了」、「講簡單點就是..跟女的吵的話雞排妹的大招就全被封住」、「三斤真的認真在講性騷擾了，對她有點改觀」、「看到後面三斤自己也一直被打臉，自己說講證據結果自己沒證據也都亂開砲XD。」