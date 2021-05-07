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社會 社會焦點 保障人權

駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳

記者柯沛辰／綜合報導

一名黃姓網友控訴，他去年6月開車行經桃園一處窄巷時，看到對向有來車，靠右邊禮讓。當時莊姓交警騎車經過，認為黃男違停，靠近示意要黃男駛離，不料左腳意外被輾過，氣得他敲窗要理論。黃男發現後頻頻道歉，強調是不小心的，也願意賠償，但莊警立刻通報「民眾故意開車壓我的腳！」還莫名提告肇逃。影片曝光後，引發網友怒火。

原PO解釋，當時對向車輛為了閃避違停車，被迫跨越中線、佔據他的車道，他見狀才靠右禮讓，卻遭後車按喇叭催促。

此時，莊姓交警騎車經過，立刻逆向騎回來，並停在他的車輛左方，示意黃男移動車輛。怎料黃男才往前開沒多久，莊警立刻鳴笛，並怒拍車窗，要求黃男靠邊停車。

黃男搞不清楚狀況，乖乖搖下車窗靠邊停。莊警告知「你壓到我的腳耶」，黃男一聽立刻道歉「有嗎？不好意思！對不起！」怎料莊警立刻用對講機通報「民眾開車壓我的腳啦！」

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲當時莊警質疑「要不是我是警察，你早就肇逃了」，之後竟真的告黃男肇事逃逸。（圖／爆料公社）

黃男深怕誤會，趕緊解釋「我真的很不好意思，我是不小心的，我剛剛也跟你說對不起了，我真的沒有注意到，因為你剛剛真的騎得很近...」不料莊警當場反嗆「就說你故意壓的嘛！」

黃男澄清「我不是故意的，我真的不是故意的，我剛剛是要讓車過，我這麼守法，我沒有要去硬擠那個小通道，結果卻要被你攔下來，我真的很對不起壓到你的腳，我可以賠償你，可是我不懂你為什麼要用這樣的態度對我？」

莊警爆氣反問「你這樣子腳被壓到，你不會生氣嗎！」黃男解釋「可是我開下車窗第一句就說對不起了，然後我也跟你說我在讓車，可是你卻不聽，你也不諒解...」莊警聽完冷冷回道「本身就違規，是要諒解什麼？」

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲莊警嗆聲，「不然我也壓一次你的腳？」（圖／爆料公社）

黃男強調，「我並沒有違規，我在讓車，但我不懂你現在的態度是什麼意思？」莊警冷嗆「那是你的說詞嘛！沒關係啊，我就依法行事嘛！」黃男問「什麼法？」莊警嗆「道交條例、刑法好不好？你剛剛壓到我的腳，傷害！就算你不是故意的，我也要告你過失！」

黃男試圖解釋「可是我並...」但被莊警大聲打斷「我腳在痛！我現在腳很痛！」之後，黃男被帶回派出所製作筆錄，也用行車紀錄器證明自己確實在讓車。其他所內員警見狀，也紛紛充當和事佬，建議以交通事故、和解處理。

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

▲莊警無視黃男解釋，堅持黃男是故意，並通報支援警力到場。（圖／爆料公社）

事後，莊警驗傷證實自己左側足部有挫傷，黃男也多次關心莊姓員警傷勢，並討論和解賠償事宜。不料幾天後，莊姓員警突然無預警提告「過失傷害」、「肇事逃逸」，還聲請簡易判決，最終桃園地院依過失傷害罪判處黃男拘役10日，可易科罰金。

黃男無奈地說，莊警期間態度很差、說詞反覆，原本說好和解又反悔提告，還多告了子虛烏有的肇事逃逸，儘管肇逃最後處分不起訴，但近日也收到了過失傷害的判決書，讓他不禁感慨「這警察根本就是想懲罰百姓」。

判決書指出，莊姓警員上前示意黃男開窗，但黃男在未開窗、對話確認情況的情形下，貿然起駛前行，因此壓到莊警的左腳，導致足部挫傷。地院認為，黃男起駛前應注意情況，無任何不能注意之情形，卻因疏失造成員警受傷，且至今未和解。

桃園市警察局桃園分局6日表示，莊員是基於維護自身權益主張，分局予以尊重，也尊重司法調查結果。

▼莊警嗆聲「道歉如果有用，就不需要警察了！」（圖／爆料公社）

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

 
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