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2025年後共軍若犯台　學者示警：或採「超地平線」空海特種登陸戰

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

文／中央社記者鍾佑貞台北8日電

戰略學者揭仲今天表示，共軍至2025年時，將擁有更多大型與重型軍用運輸機，加上075型兩棲突擊艦陸續服役，共軍攻台可能調整為以空中機動及特種登陸載具為主的「超地平線」，甚至是「岸對岸」登陸攻擊。

龍應台文化基金會今天在台北舉辦講座，主題為「島鏈戰略中的一個島－從軍事看海峽兩岸」，由國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲主持，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲主講。

揭仲指出，更多數量的運20大型運輸機，乃至購自烏克蘭或俄羅斯的An-225重型運輸機，將於2025年進入共軍服役，大幅提升大型與重型運輸機在共軍運輸機部隊中的比例，讓共軍具備執行大規模聯合作戰所需的空中戰略投送能力。

揭仲表示，2017年底時，共軍運輸機隊裡，中型與大型運輸機只占24.7%，且無重型運輸機，導致共軍的空中戰略投送能力僅為美軍的2%、俄軍的3%。

揭仲說，隨著共軍持續提升直升機運輸能力、空中機動作戰能力，以及075型兩棲突擊艦陸續服役，到2025年，共軍對台灣本島實施「聯合登島作戰」的方式可能發生明顯改變，調整為以空中機動及運用特種登陸載具為主的「超地平線」、甚至「岸對岸」登陸攻擊。

蘇紫雲分析美中戰力指出，中共目前面對美國軍力仍無勝算，且四鄰不穩，除跟印度、越南的關係緊張外，連號稱血盟兄弟的俄羅斯都倒向印度，甚至與蒙古建立安全夥伴關係並進行聯合軍演。

在共軍作戰方面，蘇紫雲說，共軍各類新型號裝備是否具備初始戰力仍待確認，且相關裝備的品質性能也出現弊端，包括戰甲車防護力、戰機發動機壽命太短等問題，都是衡量共軍戰力的關鍵指標。

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