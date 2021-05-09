美支持放棄疫苗專利保護！　歐盟憂反而讓中、俄得利

▲疫苗專利是否放棄引爭議，歐洲認為不僅無助於增進全球疫苗接種，甚至會失去技術領先優勢。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林8日專電

美國支持放棄疫苗的專利保護以提高產量，引起德國政府和疫苗製造商BioNTech反彈，歐盟官員憂心此舉將讓歐洲失去技術領先優勢。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5日表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情是全球性危機，為了讓更多人儘早獲得安全有效接種，美國支持放棄疫苗的專利保護。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天直言反駁美國的提議，「我不相信放棄專利能讓更多人獲得疫苗」，況且「專利權有助於企業創新」。

梅克爾強調，加速擴大產量、授權各國藥廠生產和監督品質是讓所有人獲得疫苗最安全的方式，放棄疫苗專利不會讓人類得到比較多和比較好的疫苗。

德國生技公司BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作研發的疫苗，目前在各國施打狀況良好。為應付可能的變種病毒和為青少年及兒童接種準備，歐盟今天才宣布將在未來2年採購18億劑。

BioNTech也堅決反對放棄疫苗的專利。7日出刊的德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，BioNTech執行長沙辛（Uğur Şahin）表示，生產疫苗的瓶頸是原料、製造過程和原料供應商的網路，而非配方，放棄專利無助於提高BioNTech疫苗的產量。

BioNTech研究傳訊核糖核酸（mRNA）技術治療癌症數十年，去年年初改投入新型冠狀病毒疫苗的研發，年底即獲批准，成為西方國家最早上市的疫苗。BioNTech 的成功讓歐美和中國的藥廠爭相投入這種新技術的研發。

報導指出，歐盟官員憂心，放棄疫苗專利保護將讓歐洲失去技術領先優勢，最後反而讓中國和俄羅斯得利。