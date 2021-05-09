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拚會考／自然4科必考重點題一次看　補教師揭圖表、素養題拿分關鍵

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲國中會考將在15日、16日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110年國中會考將在15日、16日登場。自然科補教師指出，十二年國教強調的素養精神，要求學生具有清楚的觀念和整合思考並解決問題的能力，自然科命題會以課本基本概念與圖表為主，想要拿滿分或高分，必須同時結合閱讀長篇文章，整理圖表和清楚各實驗流程等能力，擷取題目相關重點進行脈絡化分析，才容易在最終成績中脫穎而出。

自然老師董樂表示，判讀圖表是學習自然必備的重要技能，去年會考自然就有7成題目出現圖表，而未出現圖表的題目，也有部分需要同學自行繪製圖表來解題，圖表判讀能力的重要性不言而喻。而閱讀圖表必須注意1、圖表標題、2、座標軸或表格欄列的意義、3、使用單位。確認清楚後，再細看曲線趨勢或數字變化，利用控制變因、操縱變因、應變變因的原理來解析圖表意義。

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董樂提到，自然每科其實都息息相關，考生需要擁有整合知識的能力，例如109會考題考了竹筍出青，結合生物的葉綠素和理化的化學反應。其他像是水、大氣等在生物、理化、地科都有出現的主題，也需要留意。

自然老師子謙指出，大部分的考生在面對自然科時，總會認為有艱難的計算與繁雜的公式，但其實不然，會考的重點應放在在基本概念的延伸，題目將用不同的方式來舉例所學過的科學概念， 因此涉及計算的題目不會太多也不會太艱澀。

子謙分析，在生物方面應當多注意日常生活中常出現的專有名詞，例如考試時不太可能使用武漢肺炎，而是新型冠狀病毒(covid-19)，而最近很熱的疫苗話題也可多多關注。時事題類型的題目較難做好周全的準備，只能靠平時良好的閱讀習慣。此類型的題目常常搭配冗長的文本，在閱讀時不彷先看看題目在問什麼問題，在閱讀時便可順便把重點會底線。需要學生耐心，細心地去尋找答案。

自然老師黃邦以各科分析，生物科背誦的東西多一點，大重點通常擺在生殖、遺傳，包含有細胞分裂與減數分裂的差異、無性生殖與有性生殖各自的優缺點都要確實了解，遺傳法則、血型的遺傳也要確實弄懂。其次是生物的學名、五界生物的各自特色都要弄清楚。剩下生物的共通性、運輸、協調等對同學來說應該比較不困難，掌握大重點就可以了。

黃邦認為，物理部分首重單位，題目到手一定要先確定單位，另外所有的公式對應的單位也要確實牢記，同學最好可以自己整理一張各章節會用到的公式表，在考前多看兩眼增加信心。國三的運動學、力學、能量三章節會是第一大重點，尤其是三章節混合的題組對同學會是比較大的挑戰。第二大重點會放在電學，電流、電阻、電功率的計算會比較多，同學要耐住性子去計算，必要的話可從選項回推驗算看看。國二的光、波、熱基本題型較多，同學要確實掌握。

化學部分，黃邦說明，國中化學背的東西多且雜，各單元該背的化學反應、沉澱表、活性表不能逃避，尤其有機化學的各個分類一定要熟悉。確實熟記。計算主要在酸鹼中和、化學計量上，通常不會有太艱難的計算，熟悉基本概念就可以拿分。

針對地科，黃邦說，第一難題還是天氣的部分，風向的判斷、高低壓的特性、等壓線的判讀都要多加苦功去理解、熟記。其次是天文的部分，月相、四季的變化，星星東昇西落的軌跡最好照著各本的圖自己畫一遍，同時自己跟自己解釋一遍以加深印象。地質部分偏背誦，拿分的難度相對比較低，要好好掌握。

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