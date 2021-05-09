食物攝影師Phyllis Ma鏡頭下的奇幻蘑菇世界

「蘑菇就像人，擁有獨特的個性。」—— 藝術家 Phyllis Ma

攝影藝術家 Phyllis Ma 出生中國，八歲移居紐約生活至今，從事靜物攝影和動畫工作，近年專注在拍攝以食物為題的系列作品，影像風格迷幻、濃厚而強烈，2019年夏天開始、以蘑菇為拍攝對象的「Mushrooms & Friends」便是近期推出的新作。

這項「蘑菇計畫」開啟的原因，起源於她去參觀了一座在布魯克林的有機蘑菇農場，當她看見裡頭由各種蘑菇組成怪異而奇妙的叢林、藍光照射下生長的蘑菇後，便深深著迷，也激發了她對野外覓食和學習菌類知識的興趣。

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為此，Phyllis Ma 開始尋找來自紐約和柏林兩地的菌種，並在攝影的過程中逐漸熟悉不同菌種的特性。同時，觀眾也能透過作品，看見各種各樣的蘑菇品種，舉凡粉紅色、藍色、黃色的蘑菇，質地堅硬或是鬆軟的蘑菇，都曾出現在她的作品中，寓教於樂。「蘑菇是一個非常神奇的存在，它們生長在腐爛的物質中，卻能創造出美麗的樣貌，同時它又能與其他植物共生，蘊含著生存和創造雙重意涵。」Phyllis Ma 這麼說...

圖文來源／Sight Unseen

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