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蟑螂吃起來什麼味道？真實口味曝光　嚇壞一票網友：怎麼還吃得下

▲▼炸蟑螂,蟑螂料理,東南亞,恐怖料理,炸昆蟲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蟑螂吃下去的味道解密。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

台北市大安區握籠義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，沒想到竟有2名年輕歹徒衝入現場，朝著台北市警局長陳嘉昌潑灑櫻桃紅蟑，引起社會熱議，也讓外界好奇，蟑螂是什麼味道。對此，臉書粉專「uHandy 行動顯微鏡」分享，蟑螂的口味與蘑菇相近，且蛋白質含量高、脂肪低，是非常良好的飼料來源。

「uHandy 行動顯微鏡」在臉書上分享，這次被當成「生化武器」的櫻桃紅蟑，對兩棲動物而言，是完美的食物，不但活跳跳的，能夠激起狩獵慾望，且蛋白質含量高、脂肪含量低、好消化，飼養成本也低，繁殖速度又快，是兩棲動物飼主們良好的飼料來源。

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此外，「uHandy 行動顯微鏡」繼續說明，依據國外生物學教授的研究，昆蟲身上的費落蒙，不只能夠求偶，還會讓昆蟲散發不同的風味，「像是蟑螂，就是蘑菇口味的。」

▼原來蟑螂吃起來像蘑菇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼蟑螂,小強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「uHandy 行動顯微鏡」指出，除了蟑螂以外，各式昆蟲也有獨特的味道，螞蟻、白蟻的味道類似「杏仁堅果」、仰泳椿的卵吃起來則像「魚子醬」。

「uHandy 行動顯微鏡」補充，蟑螂的外骨骼有幾丁質，會帶來酥脆的口感，生物學家為此研究食譜，教導如何獲取、烹飪昆蟲。因此，「uHandy 行動顯微鏡」認為，若該名生物學家看見潑蟑螂的新聞，「大概會跟爾康一樣大喊：​『不要玩食物──』。」

不過，貼文曝光以後，也引起網友哀號，「更噁了」、「哇！那警察餐敘那天不就是潑蘑菇」、「這樣怎麼還吃得下蘑菇」、「母湯…以後吃蘑菇都想到蟑螂味…不敢吃蘑菇了」、「小編請直播吃蟑螂。」

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