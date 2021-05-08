美日恐不出兵馳援　馬英九：不少人天真以為中共不會犯台

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九8日表示，台灣不少人對身在戰爭邊緣無感，他們天真地以為，中共不會犯台，就算中共犯台，美、日一定會出兵馳援。但事實上，美國對台政策一向只是「出售武器，提供情報，協助台灣自衛」。美方曾稱「美中軍事衝突嚴重違反雙方利益」，日方則說「希望兩岸當事者對話，不以軍事介入為考慮」，顯見美日方立場。

馬英九上午於「兩岸重開機，疫後新契機」上表示，去年8月的「國家不安全」研討會，提醒台海兵凶戰危，綠營人士卻批評他「恐嚇台灣」。但事實是，兩岸關係不斷惡化，最近歐美政府與智庫都憂心6年內兩岸可能開戰。

馬英九說，今年2月，歐洲規模最大、層次最高的獨立安全論壇「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference, MSC）主席、德國外交家伊辛格（Wolfgang Ischinger）警告，台海已成全球軍事衝突最熱點；上個月20日，國防部長邱國正參加美國訪問團專案會議時，主動對美方說「台海很緊張」，並表示「美方也覺得情勢較往年嚴峻」。

馬強調，邱國正和他講所言都是實話，既未誇張，更未恐嚇台灣。5月1日出版的英國「經濟學人（The Economist）週刊，封面故事就是「台灣：全世界最危險的地方（The most dangerous place on Earth）」，可見台灣身處戰爭邊緣，已是國際社會的共識。

馬英九指出，台灣不少人對身在戰爭邊緣無感，他們天真地以為，中共不會犯台，就算中共犯台，美、日一定會出兵馳援。但事實上，美國對台政策一向只是「出售武器，提供情報，協助台灣自衛」。

馬英九再回顧，美國國務卿布林肯4月11日受訪時說，美國對台灣的自衛能力有嚴肅的承諾，但被問到大陸若犯台，美國是否出兵救援？他卻以「假設性問題」為理由拒絕評論，並在5月2日說，「美中軍事衝突嚴重違反雙方利益。」

馬英九指出，美國白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）5月4日公開表示，美國不會明確聲明在大陸武力犯台時捍衛臺灣，因為這樣的做法有「重大缺點」。美國國防部長奧斯丁在5月1日也說：「止戰重於參戰」。日本首相菅義偉上個月在國會更明確表示：「希望兩岸當事者對話，不以軍事介入為考慮」。由此可見，美國、日本還是回到傳統的戰略模糊：不明告出兵台灣不是他們的選項。顯然，台灣要轉危為安，要靠自己避戰，兩岸對話就成為政府必要的選擇。

儘管疫情嚴峻且兩岸關係緊張，但去年台灣對大陸（含香港）出口達1514.5億美元，大幅成長14.6％，占台灣整體出口的43.9％，對大陸的出口依賴度達到歷史新高，超過前總統陳水扁與馬英九時期。馬英九說，蔡英文日前高興地在臉書上與國人分享這個喜訊，但也暴露她任內兩岸經貿不僅未脫鉤，台灣反而更加依賴大陸的事實。

馬英九說，過去民進黨經常罵他「傾中賣台，雞蛋只放在一個籃子裡」，蔡總統執政5年後，對大陸的出口依賴程度不降反升，「傾中賣臺」程度遠超過馬政府。既然如此，兩岸有何理由不能好好對話，和平合作？因此，他建議兩岸「重新開機」，重啟對話，並回歸原汁原味的九二共識。