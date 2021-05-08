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馬英九籲回到「九二共識」避戰　陸委會：歷史已經翻過一頁

▲▼前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九8日出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會，呼籲總統蔡英文回到原汁原味的「九二共識」以避免戰爭。對此，陸委會表示，歷史已經翻過一頁，無須再討論「九二共識」的相關問題。

陸委會指出，中共不放棄對台動武，是台海及區域不安的最關鍵因素，政府持續強化自我防衛，捍衛國家主權及民主自由的政策立場一貫，致力維謢台海和平負責任的做法，已獲得國際社會肯定及台灣民意的支持。

陸委會提到，馬前總統倡議的「九二共識」，在北京當局的定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵；「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，「九二共識」更被定調為「一個中國原則」及追求統一的「九二共識」，也等同將「一個中國原則」、「一國兩制」加諸台灣之上。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）

陸委會表示，政府當時已予嚴正駁斥，2020年台灣總統大選結果更彰顯台灣民意堅拒「一國兩制」，也否定了讓台灣自陷困境的「九二共識」；歷史已經翻過一頁，「我們認為已無須再討論「九二共識」的相關問題。」

陸委會強調，推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，對話往來更必須對等尊嚴，這是台灣人民授權政府與對岸互動的基本原則，「台灣社會應團結一心、共同抵禦中共威脅，不要給予北京分化的機會；也請在野人士尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。」

陸委會還說，呼籲北京當局具體回應國際社會關切，調整脅迫性的主張與行徑，才有助兩岸良性互動發展。

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