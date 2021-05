印度採石場大爆炸至少10死　傳多人遭活埋受困

▲ 外傳爆炸發生當下,約有40名工人在現場。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度東南部安德拉邦8日上午一處石灰石採集場發生大規模爆炸,造成至少10人死亡,外傳可能有多名工人遭到崩塌垮下的殘骸活埋受困。現已知所有受害者皆為場區工人。

綜合印度斯坦時報報導,事發於安德拉邦一處村落,當工人在場區內搬移爆炸裝置時,突然發生爆炸事故,且當時衝擊威力猛烈,就連鄰近多個村落皆能感受到震動。據了解,現場當時有40名工人在場。

現已知至少10名工人死亡,外傳可能還有多人受困。當局現已下令針對這場意外進行調查,並向罹難者家屬表達慰問。

Andhra Pradesh | 5 died in an explosion due to Gelatin sticks near Mamillapalle village in Kalasapadu area of Kadapa district



This morning, Gelatin sticks at mines near Mamillapalle exploded while being unloaded. 5 labours died, 4 others missing: Gani Maddileti, Sub-Inspector pic.twitter.com/H3eggbxP76