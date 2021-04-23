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陸大使逃過一劫...恐攻內幕「不單純」　陸媒：針對巴國官員

▲▼塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」4死　。（圖／路透）

▲塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」4死　。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

巴基斯坦一間名為的賽琳娜（Serena）的5星級飯店昨21日發生恐怖攻擊事件，大陸駐巴基斯坦大使農融因外出，幸運逃過一劫。綜合陸媒報導分析，定調這次恐攻「目的不單純」，但目標並非外針對中國外交人員，而是衝著巴方安全官員而來，也讓這起事件更加撲朔迷離。

時間回朔當天，一輛載滿土製炸彈的汽車在中國大使下榻的飯店爆炸，造成至少5人死亡、12人受傷。詭異的是，偏偏在中國大使下榻的時候爆炸。中國駐巴基斯坦大使農融正外出歸來，只差幾分鐘車程就到達飯店，躲過一劫。這起恐攻目標是誰？目地又是什麼？陰謀論四起。

▲▼巴基斯坦5星級飯店遭炸彈攻擊。（圖／路透社）

▲巴基斯坦炸彈攻擊外傳是針對中國大使，陰謀論四起。（圖／路透社）

爆炸發生後，各大中外媒體評論報導，大多指向這起恐攻事件「明顯針對中國大使」，當天農融大使發佈了一條推文，並未提及爆炸案，只強調「訪問拉沙卡伊特殊經濟區（SEZ）給他留下了深刻的印象，他與各方就特殊經濟區進行了有效溝通，以確保其取得發展和增長。 」試圖淡化爆炸案給外界猜疑和陰謀論。

陸媒《網易》轉載知名時事評論家牛彈琴文章，針對這起爆炸事件，他指出三個可疑地方。

首先，他認為肯定有內應。依照視頻顯示，一輛白色汽車駛入飯店，按照巴基斯坦官方的說法，在這輛自殺襲擊者駕駛的車上，裝有60到70公斤的C4炸藥。很明顯這是蓄謀的恐怖襲擊。

文章稱，「不管針對的是不是中國大使，顯然都有內應。 可能就是飯店裡人，也可能是周圍通風報信者，恐怖分子也很可能提前踩了點。」

再者，巴方也有防備。幸虧爆炸提前發生，而且發生在飯店停車場，否則後果不堪設想。文章分析，之所以在停車場爆炸，可能是巴方安檢發揮了作用。爆炸者知道，自己無法進入飯店內部發動襲擊，或者形勢迫使他不得不提前發動了攻擊，成了恐襲的犧牲品。

▲安全人員抵達巴基斯坦賽琳娜飯店爆炸現場。（圖／翻攝新華網）

▲陸媒分析，巴基斯坦恐攻不是針對中方官員。（圖／翻攝新華網）

第三點，也是外界最關注的焦點，到底是不是針對中國大使？文章特別強調，這是發動攻擊成員是巴塔（巴基斯坦塔利班運動）而不是鬧分裂的所謂俾路支解放軍，承認發動了襲擊。 巴塔並且宣稱，目標是巴基斯坦官員。

文章進一步稱，「如果這是事實，那也不排除，目標真的就是巴基斯坦高官，還真不是中國大使。」但不管怎樣，任何形式的恐怖主義，我們都要反對。

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關鍵字：

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