嘉南藥理大學旁社區怪客出沒　網幫高調警速逮人

▲網友提醒怪客出沒，警方追查埋伏，於34歲李男尾隨租屋學生開門進入社區時，當場逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在DCAR提醒仁德區1處供大學生租住的「大學世界」社區有1名奇怪男子出沒，提醒該社區的學生小心注意！台南市警歸仁分局獲悉主動追查，經埋伏多日，8日凌晨逮獲涉案的34歲李姓男子，全案依妨害自由罪嫌送辦。

台南市歸仁分局指出，在5月初網路巡邏發現，Dcard上有網友po出嘉南藥理大學「大學世界怪客出沒！務必當心」，網友指出深夜常出沒1名詭異男子，會一間間仔細查看、開看看門鎖，甚至跑到頂樓窺視等怪異行為，並提供監視器所攝該名男子出沒畫面，提醒附近租屋學生及住戶注意。

本案經文賢派出所員警調閱監視器，鎖定34歲李姓男子涉有重嫌後，即多日埋伏終於在8日凌晨，發現李嫌將機車停於社區外機車停車區後，再利用租屋學生以門禁磁卡開門之際，趁隙溜進入該社區中庭時，被警方當場逮捕。全案偵訊後依侵入住宅罪嫌移送台南地檢署偵辦。

歸仁分局長洪頂力表示，社區安全亦有賴於社區住戶彼此守望相助，建立社區共同防衛觀念（如張貼告示或發傳單），若發現左鄰右舍、或上下樓層有異狀或可疑人，避免與犯嫌正面衝突，更忌以武器攻擊，建議應暗中觀察犯嫌的面貌特徵，並立即打110報案，提供給警方做為偵辦的線索。

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