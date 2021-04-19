台南6煞落網！欠107萬賭債害長輩被打　誘出債主開山刀猛砍2人

▲台南市歸仁分局破獲林姓男子因賭債攔人砍殺案，緝獲林嫌等6人到案，起獲作案車輛及刀棍等罪證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在4月17日傍晚5時33分許，仁德區虎山橋往文華路之當街攔人砍殺案造成2人被殺傷送醫，市警歸仁分局連日偵辦，緝獲林姓男子等6名犯嫌到案，查出雙方因107萬賭債糾紛，被害人向林嫌逼債，引發林嫌等人殺機相約談判時行兇，全案偵訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。

本案發生在虎山橋往文華路方向處，當時49歲的劉姓男子與38歲的林姓友人，在該處遭3部轎車上的6人，分持持刀棍砍殺、毆打，造成頭、手、腳等多處受傷，市警歸仁分局據報出動線上巡邏警力等7網14人及偵查隊於到場，將劉姓被害人送市立醫院，林姓被害人送成大醫院，2人就醫急救治後倖免於難。

台南市警歸仁分局初步查證係22歲林姓犯嫌積欠劉姓被害人107萬元賭債，林嫌不滿劉男催債，還到林嫌高雄住處討債，並對林嫌長輩動粗，林嫌十分不滿，雙方相約在案發現場附近談判，林嫌等6人與劉姓等2名被害人發生打架糾紛，逞兇後立刻逃逸。

歸仁警方成立專案小組，以車追人，17日深夜先逮獲劉、周等2人，起獲3把刀子及1支棍棒；18日上午再抓到1人，3名涉案人向警方表示係情義相挺，幫朋友出頭，還有人說直到現場才知道是要「砍人」。警方積極策動在逃林嫌3人投案，在相關人士協助策動，18日晚上林嫌等人從台中南下台南投案。

歸仁分局指出，歸仁分局長洪頂力在4月17日案發後立即成立專案小組，發現本案行兇者開2黑1白等3部汽車，與被害人應係熟識，經調閱監視器，以車追人，並鎖定特定對象漏夜查緝而逮獲劉、周2名犯嫌，其中周姓嫌犯疑因當時場面混亂，遭自己人誤傷，由友人送醫，躲在醫院療傷，而被警方查獲到案。除於18日陸續拘提1名犯嫌到案釐清案情外，並尋獲3台作案自小客車，吊回分局強力採證。迫使林姓主嫌及另2名在逃犯嫌，因無交通工具代步，且因警方步步進逼，自知難逃法網，於18日晚上主動投案，全案宣告偵破。

台南市警局長方仰寧18日上午即至歸仁分局了解本案偵辦進度，並慰勉鼓勵辦案員警之辛勞，並表示台南市警局對暴力事件堅持零容忍，絕不容許不法份子破壞治安，恣意妄為，影響民眾安全，將強力掃蕩滋事者及從嚴究辦街頭暴力事件，還給市民安全宜居的環境。

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