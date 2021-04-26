快訊／抓到人了！景美怪客「持槍射貓」　警追查2天逮到人

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市文山區景美捷運站24日晚間傳出槍響！一名變態怪客持槍攻擊民眾在陽台休息的貓咪後逃逸，貓咪頭部中彈，當場痛得倒地翻滾，飼主見狀立刻將毛小孩送醫搶救。經過2天的追查，警方26日逮到這名怪客，目前全案正積極調查中。

▲北市景美區溪口街24日深夜驚傳有歹徒持鎮暴槍開槍射擊寵物貓的虐待動物案件。（圖／翻攝網路）

這起案件發生在24日晚間，一名男子持槍到民宅朝著陽台連開2槍，第一槍並沒有打中，歹徒開第二槍後打中貓咪，貓咪頭部中彈，口吐鮮血痛得在地上打滾，寵物飼主聽到槍聲後發現毛小孩遭槍擊，趕緊送醫搶救。

警方獲報後，調查發現在案發同事傍晚，也有人開槍打麻雀，警方懷疑是同一人所為，在鎖定男子身分後立刻展開調查，發現是一名81年次的吳姓男子。

▲警方於吳男住處查獲鎮暴槍1把、瓦斯鋼瓶59瓶，以及鉛彈237顆、鋁彈50顆。（圖／記者張君豪翻攝）

由於受害貓咪右側鼻骨盡毀，喪失部分呼吸、嗅覺功能，警方於是用功能喪失、適用動保法傷害動物致徒刑罪聲請拘票、搜索票，並於26日上午9時許前往吳男住處搜索，當場查獲鎮暴槍1把、瓦斯鋼瓶59瓶，以及鉛彈237顆、鋁彈50顆，全案將依違反動保法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將吳男移送法辦。

▲吳男被警方依法移送法辦。（圖／記者張君豪攝）

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