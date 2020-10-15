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擄虐金錢豹酒客釀1死1重傷！3兇煞現形　只為50萬至少13人下重手

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▲台中市南屯區金錢豹南七店，9月4日發生擄人虐殺致死案。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市南屯區金錢豹南七店，9月4日發生擄人虐殺致死案。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

金錢豹疑黑吃黑凌虐致死案嫌犯又增加3人！台中市金錢豹南七店，黃姓男子等5人於9月4日凌晨涉嫌開車將2名廖姓男子載至南投縣水里鄉一處民宅凌虐，造成1死1傷。事後黃嫌等人主動投案，至9月9日，又有張姓男子等5人，表示曾參與犯案過程，主動向南投縣集集警分局投案；而今（15日）竟再傳有考姓男子等3人遭逮，如今已知至少有13人參與此案。

南投地方法院表示，14日晚間11時30分許，南投地檢署就同案另3名男子，即考姓、辜姓、吳姓等人，以刑法第302條第1項（剝奪他人行動自由罪）、組織犯罪條例等罪，向法院聲請羈押，惟深夜不訊問及被告選任辯護人因素，法官於15日上午11時30分訊問3名被告。

南投地院指出，案發迄今已逾1個月，仍尚有部分犯罪嫌疑人陸續投案或未到案，為確保將來審判，有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押必要，裁定考、辜2被告羈押禁見，至於吳男，依證人之供述、相關資料等證據，認並無合理懷疑有檢察官羈押聲請書所指之相關罪名，故無羈押原因，請回。

據悉，警方於台中市將考男等3人拘提到案，除目前到案的13人，檢警不排除還有更多人涉案，將持續擴大追查。

這起案件發生於台中市南屯區金錢豹南七店，9月4日凌晨2名廖姓男子（均28歲）走出店外後，黃姓主嫌等5人將2人開車載至水里山區一處民宅以棍棒、熱熔膠等器具凌虐30小時，其中1人全身有72%的大面積皮下嚴重出血，造成低血溶性休克致死，另1人四肢除左腳外皆有骨折情形，被嫌犯送至台中榮總丟包。黃嫌於案後向警方自首，供稱為50萬元債務想教訓2人，未料卻下手過重。全案檢警正深入調查中。

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