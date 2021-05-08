高雄男離家不知「怎麼回」！　警一看驚呆：刺青藏返家密碼

記者吳世龍／高雄報導

高雄左營區日前有一男子迷失在高鐵站的彩虹市集，警方獲報到場了解，發現男子手臂上的刺青竟留有姓名跟電話，果真依照著電話成功連繫上他的家人順利協助返家。

▲高雄左營區日前有一男子迷失在高鐵站的彩虹市集，警方發現男子手臂上的刺青留有姓名跟電話，依照著電話成功連繫上他的家人順利協助返家。。（圖／記者吳世龍翻攝）

左營分局博愛四路派出所4日晚間6點左右接獲民眾報案，稱出位在左營高鐵站彩虹市集前有一名男子疑似迷途，請警方到場協助。警方人員到場後，發現男子手推兩個行李箱，胸前還掛著包包，站在路旁自言自語，立刻上前關心並查看身上是否有攜帶證件或佩戴安心手鍊等，此時卻在他的手臂上發現了「刺青」，仔細一看竟刺了一串電話號碼和「高雄湖內鄭○○」，隨即照著刺青上的電話撥通，竟是湖內派出所的員警接聽電話。

▲鄭男的家人將他的名字跟派出所電話刺在他的手臂上。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方了解，該名迷途男子姓鄭年約38歲，因無法明確表達自己的身分，但又時常獨自外出迷途，家人曾經替他申請安心手鍊，但他不喜歡佩戴總是拔掉，為防止他走失，無奈下只好將轄區派出所電話及他姓名刺青在手臂。

警員先請湖內派出所聯繫鄭男的家屬，隨後將鄭男帶返所內等待，約一小時後，鄭父從茄萣區的住家趕至博愛四路派出所，鄭父表示，因兒子外出後時常不知去向，無奈只好出此下策，在鄭男的手臂上刺上聯絡方式。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

慶祝母親節不是理由！男開休旅車酒駕被逮硬凹：我老婆不太會開車

快訊／高雄馬路旁驚見男屍 怪手施工直擊雙腿懸空：我還在抖

嬤頭昏呆坐路旁 警靠迷失老人資料庫助返家