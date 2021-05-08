台科大申請入學放榜！平均錄取率2成　電資學士班錄取3人3科滿級分

▲台科大高中生四技申請放榜，平均錄取率2成。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學110學年度四技申請入學放榜，今年共有6398人報名，第一階段篩選通過人數為2256人，報名第二階段複試並符合資格者為1945人，錄取人數為391人，平均錄取率為20.1%。今年是四技申請入學各系組採計科目數不同的第三年，其中有3位三科滿級分學生分別錄取台科大電資學士班，另有一位四科59級分的同學錄取台科大材料系。



台科大校長顏家鈺表示，台科大吸引不少學測成績優異的高中生就讀，期待高中生和高職生在台科大的環境中都能相互學習，一起在與產業密切合作及高度國際化的校園環境中成長，透過實作訓練、理論基礎培養、企業實習合作、海外交流的機會，培養同學們的專業能力和就業力。



台科大電資學士班近年超夯，每年幾乎都有錄取滿級分學生的台科大電資學士班，今年共有3位3科滿級分學生錄取，分別來自市立高雄高中、國立竹北高中、私立嘉華高中。



在報考人數上，今年第二階段複試報考人數最多的是電資學士班347人報考、工程學士班265人報考，其中電資學士班招生人數為66人，錄取率19.02%；工程學士班招生人數47人，錄取率為17.74%，也是今年錄取率最低的學士班。今年各系組錄取率最低為台科大全球發展工程學士學位學程機械工程組，報考人數69人，招生名額5人，錄取率為7.25%。



在學生來源的部分，今年正取的錄取生畢業學校以成功高中最多，其次為國立師大附中、台北市中山女中。



台科大於5月7日起正取生報到、備取生辦理登記遞補意願至5月16日12:00止，5月17日至5月24日辦理備取生各階段各梯次報到。5月15日則為四年制申請入學新生及家長說明會。