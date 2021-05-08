陸媒批美炒作「火箭失控」　藉此發展「太空戰」能力

▲長征五號B遙二火箭發射升空。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸長征五號B遙二火箭的即將返回地球，外界擔憂火箭殘骸可能對地面造成損害，美國國防部也強調將「緊盯」火箭的飛行軌跡。對此，陸媒批評，任何一個國家發射火箭都有殘骸，卻唯獨對中國的火箭殘骸如此「重視」，針對性不言而喻。

根據陸媒《看看新聞》報導，論員杜文龍表示，西方媒體這樣的「雙標」並不新鮮，去年5月，成功首飛的長征五號B運載火箭把近22噸重的新一代載人飛船試驗船送入太空後，就已經上演過一輪炒作，「任何一個國家發射火箭都有殘骸，卻唯獨對中國的火箭殘骸如此『重視』，針對性不言而喻。」

▼火箭殘骸將在近日墜落。（圖／翻攝自The Virtual Telescope Project）



評論員王強則強調，運載火箭在完成運送任務後，在大氣層外運行的火箭殘骸由於本身已經失去動力，甚至可能結構都出現損壞，因此不管是哪國的火箭殘骸都不存在「可控」的概念，「所謂的火箭殘骸『失控威脅』，說穿了，就是西方媒體為了強行炒作製造出的一個『偽命題』。」

軍事問題專家宋曉軍認為，美國總統拜登5、6月將提出2022財年的國防預算，美國各個軍種此刻正在暗自較勁，為爭取更大份額的「軍費蛋糕」尋找各種藉口，即將返地的中國火箭殘骸就成為了他們的目標，軍火商的「帶貨寫手」們也藉機大肆炒作。

杜文龍認為，藉此驗證、發展自身太空戰能力，或許才是美國的「醉翁之意」，美國的太空軍正從此前的軍事化向武器化方向快速轉型，如果將中國的長五B火箭殘骸作為一個太空目標，進行跟蹤、瞄準，甚至擊落，正好可以演練全過程，也為今後美國在地球的中、低軌道上對其他國家航天器構成威脅，提供了一些基本依據。

杜文龍強調，隨著人類太空活動的增多，不論是一個火箭殘骸的回落，還是一顆衛星的上天，都可能成為某些國家製造所謂「太空威脅」的藉口，必須警惕。