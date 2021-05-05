長征5B火箭核心通過台灣上空！國研院太空中心曝「墜地時間」

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空，火箭將以何種方式返回地球引發關注。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸長征5B火箭完成搭載太空站核心艙進入運行軌道任務後，何時再度重返地球引起外界關注。不過，科技新聞網站透露，火箭核心段現在處於軌道上，由於和大氣層的相互作用不斷增加，「可能在接下來的幾天或幾週內不受控制地重新進入地球，有可能降落在有人居住的地區。」對此，國研院國家太空中心就預測了火箭可能墜落的時間。

根據活動衛星軌道數據動態顯示，長征5B火箭運行軌跡於4日深夜23時45分左右通過台灣上空。國研院國家太空中心指出，火箭通過台灣後並不會墜落，預估會在5月8日至5月12日之間落地，之後會持續根據各國監控軌跡資訊，隨時修正模擬結果。

▲長征5B火箭在軌道繞行，於4日深夜23時通過台灣上空。（圖／翻攝活動衛星軌道數據動態網站）

《SPACE NEWS》報導，美軍方用來追蹤太空船及太空中其餘物體的地面雷達已經探測到脫離的第二節火箭，該長征核心段長30公尺，寬5公尺的、重達21噸，命名為2021-035B，其每秒移速超過7公里，約每90分鐘繞地球一周。

數據顯示，長征5B核心段的軌道傾斜角度為41.5度，代表火箭繞行時經過的軌道北至美國紐約，西班牙馬德里和大陸北京的北邊，往南則到達智利的南方和紐西蘭的惠靈頓等地，也就是說，火箭核心段可在此範圍內的任何位置重新進入大氣層。

火箭核心段進入大氣層後，還有可能發生經高溫燃燒後，火箭碎片掉落到海中或無人居住的區域，但是不可否認的是，也有可能掉落在有人居住的區域，並存在對民眾或財產造成損害的風險。

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