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高中妹行李「放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「偷拍取笑」

▲▼高中妹「行李放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「拍照取笑」。（圖／翻攝微博）

▲安檢員偷拍女乘客行李箱的X光照，發到網路上取笑。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州一名地鐵安檢員近日在網路上爆料，從一名女高中生的行李箱中發現了皮鞭、肛塞、情趣內衣、電動玩具等物品，還取笑許多漂亮的女孩「不太正經」，並自稱是廣州「最後的純潔」。安檢員的行為很快引起眾怒，對此，廣州地鐵官方7日表示，已鎖定安檢員身份，將與其解約，並移交警方處理。

該名安檢員在網路上貼出了多張X光機照片，表示自己遇見一個女高中生，因為行李內有金屬物品開包檢查，裡面裝了皮鞭、肛塞、情趣內衣、高跟鞋，以及電動玩具，「廣州很多漂亮的mm（女孩），就是不太正經，上班十幾天遇到好多。」

安檢員指出，還曾遇見一個穿著條紋裙，長得像名模林志玲的漂亮大姊姊，包裡面竟然裝著假陽具，「看得太多了，還有很多，只是我沒拍照，來不及拍，人太多了。」

安檢員還說，「我現在覺得自己是廣州『最後的純潔』，查到的假牛子（假陽具）一個比一個大，純潔一次比一次少。」

▲▼高中妹「行李放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「拍照取笑」。（圖／翻攝微博）

安檢員的行為很快在網路上引起眾怒，網友們都不滿其洩露乘客的隱私，並要求官方大力整治，「安檢員是為了安全才看我們的私人物品，還是為了取笑我們？」「所以安檢員上班期間可以用手機，還能偷拍乘客的私人物品？」「安檢員是變態啊？洩露乘客的個人隱私！」「廣州地鐵不處置這個人的話，我未來不會再搭乘！」

廣州地鐵官方也注意到此事，於7日下午公開表示，已收到網友的檢舉，並立即展開調查，「經全方位逐一排查，剛剛鎖定涉事人員為地鐵廣佛線瀾石站的丁姓安檢員。」

廣州地鐵指出，對於洩露乘客隱私的行為，他們深惡痛絕，堅決零容忍，「安檢單位已啟動程序，解除與涉事人員的勞動合約，並將其移交佛山警方處理。」

廣州地鐵強調，已要求安檢單位展開全面整改，嚴格安檢人員的工作行為規範，深入展開法紀教育和職業道德培訓，避免同類事件再次發生，「我們也督促各安檢單引以為鑒，提升安檢隊伍水平。」

▼安檢員取笑女乘客，還自稱廣州「最後的純潔」。

▲▼高中妹「行李放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「拍照取笑」。（圖／翻攝微博）

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