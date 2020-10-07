百貨週年慶安檢　愛買景美店防火門不合格遭罰12萬

▲ 愛買景美店安檢不合格。（圖／北市建管處提供）



記者蔡文鈴／台北報導

百貨商場周年慶陸續開跑，吸引大量人潮消費。台北市建管處自109年10月5日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行公共安全聯合檢查，其中「愛買景美店」百貨賣場勘檢不合格，依法開罰12萬元。

北市建管處5日抽查4家百貨賣場分別是，「愛買景美店」、「好市多內湖店」、「誠品南西店」、「遠東百貨信義店」，檢查結果「愛買景美店」百貨賣場勘檢不合格。

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建管處表示，「愛買景美店」之1樓防火門無法復歸閉合且無法當場改善。雖經場所當日檢送改善完成影片，惟仍屬事後改善行為，應依建築法重罰12萬元罰鍰，並將在2日內不預警複查，若仍有不合格者，將依法處罰30萬元，必要時亦可予以斷水斷電。

由於百貨賣場於週年慶時均吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查之頻率，因此特別就此類場所再加強查核，以確保消費者購物環境之安全。建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以維護消費場所之公共安全。

建管處處長劉美秀強調，台北市於週年慶期間執行公共安全聯合檢查已行之有年，場所大多都能有所警惕，避免將貨品放置於違規位置，檢查可讓業者了解於週年慶期間能對貨品堆放有所規劃，也可提醒業者對於加強建築物公共安全自主管理意識有所助益。

另外民眾如有發現場所之安全梯、走道、逃生避難通路等有堆置雜物阻礙逃生，或自動防火鐵捲門下方及排煙室有違規設攤或堆置雜物等情事時，歡迎隨時向建管處反映。