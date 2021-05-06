好心借帥氣員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕！老闆怒告

▲基隆一位老闆因男員工離鄉背井好意讓他寄住，竟與16歲女兒發生多次性關係懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一位老闆因練姓男員工離鄉背井，好意讓他寄住在自家的地下室，沒想到因練男長得帥，與老闆未滿16歲的女兒日久生情，在住處廁所二人發生多次性關係。直到2020年女兒懷孕，老闆發現怒對練男提告。基隆地檢署近日偵結，乃依妨害性自主罪將練男起訴。

經查練男於2019年9月起老闆剛升高中的女兒小琪（化名）交往，與練男朝夕相處，互有好感，便進一步交往，並多次在借住的地下1樓的廁所內發生多次性關係，直至2020年4月間女兒懷孕，老闆憤而提告。

檢警調查，20多歲練男離鄉背井到基隆上班，老闆好意出借自家地下室給練男居住，減輕他的生活負擔；練男便在老闆家中定居，與老闆一家共同生活，沒想到卻引狼入室。

小琪則向偵辦人員表示，第1次與練男發生性關係，違反了自己的意願，但後來兩人又在廁所發生過多次性關係；兩人交往期間，男友還會要求自己與他視訊，並露出胸部，男友還曾一度想截圖留念。

練男則向檢警坦承，確實有與小琪發生過性關係，但僅有在2020年4月22日1次，否認有截取女友胸部的裸照。

檢察官調查後認為，練男的行為已經涉犯妨害性自主罪嫌，近日偵結依法將他起訴。

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