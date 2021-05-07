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竹市警創紀錄破獲5億大麻！民宅扣1540活株　特勤衝鋒槍戒護

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警方於今年1月間接獲民眾檢舉，住家附近經常有異味傳出，歷經2個多調查，破獲以連姓主嫌為首的6人「製麻集團」，現場查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸 880 支，市價近 5 億元，是截至目前為止，今年北部最大室內大麻工廠。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市警破獲今年北部最大室內大麻工廠，查扣市價近5億元、1540 株大麻。（圖／記者陳凱力攝，下同）

新竹市長林智堅7日舉行開記者會表示，這起製麻案有三最；第一是新竹市警局史上「最大」大麻毒品案，第二最是70天「最迅速」破獲，第三是「最有效率」阻止毒品流入市面，保護市民的安全，也再次展現政府掃毒決心。

新竹市三分局分局長曾有慶表示，今年1月接獲民眾檢舉住家附近經常傳出惡臭，疑似有製毒工廠在進行不法情事，員警至實地勘察後發現，該處疑為大麻製造工廠，遂成立專案小組，並報新竹地檢署翁冠育檢察官指揮偵辦。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼1540株大麻在記者會現場一字排開，非常驚人。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力攝）

歷時2個多月蒐證監控，警方於3月22日在香山一處民宅查獲大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，另查扣植物生長燈66組、培養土36包、大型水冷式通風設備、乾燥機及封口機等栽種大麻器具，並帶回連姓主嫌。

市警局秉持「除惡務盡」原則繼續向上溯源，並會同新竹市警局刑警大隊及刑事警察局偵三大隊等單位，於3月30日查獲黃姓共犯等2人，4月15日再查獲幕後金主陳姓男子，瓦解該毒品犯罪組織。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市警局向市長林智堅、警政署長陳家欽說明大麻破獲過程。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力攝）

警方調查，有詐欺、妨害自由前科的34歲連姓男子刻意選擇縣市交界的偏僻處所承租民宅，花了6萬元上網購得大麻種子，並上網學習大麻種植，金主陳男則投入500萬資金挹注，建置大麻栽種工廠，並聘請4人擔任種植者、大麻成品封裝者及保全，企業化分工經營大麻工廠，原本預計3月底收成販售夜店，並賺取暴利。

一般而言，大麻生長期約4~6月，這一批大麻溫室數量可觀，所幸警方提前在採收期前查獲，即時攔截毒品外流，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將6人移請臺灣新竹地方檢察署偵辦。

【大麻溫室查獲時序】

去年10月承租空地
去年11月開始施工、蓋鐵皮屋，挹注資金購買設備，如花盆、德國培養土、室內專用led植物生長燈，並開始種植
今年1月傳出異味引起鄰居懷疑，並通報警方。
今年3月警方掌握情資，並在採收期前一舉查獲。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方掌握情資，一舉破獲大麻溫室。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼連男上網習得大麻種植方式，從網路購得種子，摸索出「豐收之道

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼連男上網習得大麻種植方式，不惜重金購入專門的培養土、led栽種燈，設置排風、排水、灌溉設施。

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹市破獲1540株大麻溫室　市值5億「採收期前」遭瞬間團滅歸零。（圖／記者陳凱力翻攝）

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