買12顆高麗菜200元「盧老闆再送2顆」　大媽被拒嗆：會不會做生意

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友7日在臉書「爆怨2公社」PO文感嘆，剛剛去買菜的時候，看到一名婦人花200元買了12顆高麗菜，竟然還要求老闆再免費送2顆，被拒絕就惱羞回嗆「會不會做生意」，讓老闆超級無奈一直搖頭。

▲高麗菜的價格自農曆年後就一蹶不振。（示意圖／記者蔡佩旻攝，與本文當事人無關）

原PO提到，老闆的高麗菜價格是1顆20元、3顆50元，一名婦人來買菜的時候，自己開箱挑選也就算了，花了200元購買12顆，還要求老闆免費再送2顆比較小的，而且已經自己挑好了，被拒絕竟然還回嗆，「騙誰啊，新聞說一顆才5元，你賣20（元）耶！」

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老闆一聽也火大回了一句「那妳去買5元的啊」，結果婦人還是一直盧，最後老闆乾脆不賣了，她離開前依舊不停碎碎念，「不賣就不賣，會不會做生意？我買200元送2顆會怎樣，不會做生意，做生意就是要留住客人，像你這樣做不久」，讓老闆無奈到狂搖頭。

原PO表示，看到這一幕自己也覺得很扯，而且老闆已經在市場擺攤很久了，不會不懂做生意的訣竅，「如果嫌菜貴的話，可以自己種菜，自給自足，不要為難老闆，也不要讓自己丟臉。」

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言力挺老闆，「5元是產地批發價格，到末端的零售商不可能只賣5元」、「夏天高麗菜都不便宜，3顆50元真的很便宜了，我們這裡一斤19元」、「一顆5元要到產地自採自取啦，還不見得有，加上運送車資和搬運人資，大家都要過生活，覺得不合理就不要買啊」。