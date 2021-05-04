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涉毒少年改揉麵團　築夢踏實想開餐酒館

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲將才學堂企業專班學員學習如何幫蛋糕抹上奶油。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

今年才19歲的「阿傑」（化名）年少誤入歧途，還沒成年就涉入販毒遭判刑。在法庭上，社工為他向法官求情，答應讓他參與職業訓練，免除勞獄之災。阿傑在安置機構的咖啡廳學習1年多，想挑戰其他工作，經由轉介，參與頂新和德文教基金會的「企業就業專班職前訓練計畫」，通過面試、實習考核，錄取某本土烘焙企業，5月初開始3個月試用期。阿傑自嘲，現在賺的比以前少多了，但是安定踏實，希望未來擁有一家自己的餐酒館。

頂新和德文教基金會2017年起推動「將才學堂」公益計畫，協助高關懷青少年們學習烘焙專長、報考證照，今年首次攜手本土餐飲品牌善果餐飲、一之軒、德克士等等，開辦「企業就業專班職前訓練計畫」，舉辦5天4夜工作坊，包括課程、實習、推薦就業，參與的5位學員有意願在餐飲業工作，已經開始3個月試用期，期盼他們穩定就業，未來翻轉人生。

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

「阿傑」來自隔代教養家庭，與爺爺、奶奶同住，他為人外向、愛說話、愛交朋友，卻也因此產生偏差行為，還沒成年就販毒遭逮捕。在法庭上，社工為他向法官求情，保證他會參與職業訓練、好好找份工作，換取免入監服刑。阿傑先在安置機構的咖啡廳學習1年多，學會泡咖啡和拉花的技巧，後來他想挑戰其他工作，社工轉介他參與頂新和德文教基金會的「企業就業專班職前訓練計畫」。

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲將才學堂企業專班學員參與企業一對一面試。

工作坊第1天是內在探索課程，讓學員認識自我與如何介紹自己，隔天立即與企業面試，通過的學員去企業實習2天，若表現良好，可在未來3個月試用工作480小時，並領取正職薪水，若再通過考核，就有機會轉成正式員工。「阿傑」在面試時表現積極，對許多餐飲品牌都有興趣，企業知道他的背景，也願意給他重生機會，因而錄取本土烘焙品牌，成為首屆最快進入試用期就業的學員。「阿傑」說，以前參與販毒時「1天幾十萬上下」，現在賺的錢比以前少多了，但是很有成就感，也很踏實，他會繼續努力學習，朝向開餐酒館的夢想前進。

另外，面試時表現活潑大方的安安，擔任時尚餐酒館「蔬慕」外場人員，她直呼外場工作累且不簡單，希望自己有天能獨當一面當店長。面試時積極想進入連鎖速食德克士炸雞實習的芊芊，如願以償地在德克士內場工作，芊芊說自己從來沒有碰過生鮮雞肉，第一次接觸時非常害怕，但她相信自己一定能慢慢習慣。曾參加將才學堂烘焙班的小婷已經擁有烘焙丙級證照，她到本土烘焙品牌「一之軒」的中央工廠實習，2天內就協助裝飾超過200顆蛋糕。

將才學堂首屆企業專班獲得合作企業、學員和社工的高度肯定，工作坊還特別安排財務課程，避免學員領到薪水後毫無節制花費，也學習為自己規劃財務。頂新和德文教基金會指出，未來該計畫將配合每年3至4月的年後轉職潮、7至8月的新鮮人求職潮持續擴大辦理，將透過社福團體轉介，或接受個人報名，希望幫助18至30歲、弱勢或有迫切就業需求的青年一把，讓他們穩固就業，並找到屬於自己的人生道路。

▼學長姐教學員如何補給飲料。

▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

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