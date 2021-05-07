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淪「人肉沙包」臉皮都掉了！女童全身變形慘死　恐怖母親下場出爐

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女童慘遭生母虐待。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省一6歲曹姓女童因「尿褲子」、「不聽話」等原因，慘遭胡姓生母虐待體罰。在一次打罵過程中，孩子嚇瘋躲避時，從樓梯口摔下，當場變形慘死。經檢驗，女童頭部、面部、四肢等多處表皮剝脫，伴皮下出血。經檢察機關提起公訴，法院以虐待罪判處母親有期徒刑4年6個月。

據《正義網》報導，近日，最高人民檢察院發布6起依法懲治家庭暴力犯罪典型案例，其中披露了這起胡女虐待案。

6歲的曹女生前主要跟爺爺奶奶生活，後因上學搬來與母親同住。2019年2月至4月期間，胡女在照顧女兒日常生活、學習中，經常因「尿褲子」、「不聽話」、「不好好寫作業」等原因，以罰跪、「蹲馬步」等方式體罰女兒，並多次使用蒼蠅拍把手、衣架、塑料拖鞋等毆打女兒。

2019年4月2日早7時許，胡女又因女兒尿褲子對其責罵，並使用拖鞋毆打，後伸手去拉女兒。女童嚇得後退躲避，從2樓樓梯口處摔下，經搶救無效當日死亡。

經檢驗，女童頭部、面部、背臀部、胸腹部及四肢等多處表皮剝脫、伴皮下出血。其中，右大腿中段前側兩處皮膚缺損，達到輕傷二級程度。

2019年9月6日，河南省淮濱縣檢察院以胡女涉嫌虐待罪提起公訴。2020年1月6日，淮濱縣法院以虐待罪判處胡女有期徒刑4年6個月。一審宣判後，胡女未上訴。

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