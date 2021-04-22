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4月大男嬰遭繼父重打頭部致死　生母向法官求情：不要判太重

▲24歲張姓男子獨自照顧4月大男嬰時，因男嬰哭鬧不休，竟徒手毆打男嬰頭部造成傷重不治，被檢方依殺人罪起訴，惟張妻開庭時向法官泣訴求情。（圖／記者林悅攝）

▲24歲張姓男子獨自照顧4月大男嬰時，因男嬰哭鬧不休，竟徒手毆打男嬰頭部造成傷重不治，被檢方依殺人罪起訴，惟張妻開庭時向法官泣訴求情。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

24歲張姓男子，2020年10月12日清晨獨自照顧妻子與前夫所生男嬰時，因4月大男嬰哭鬧不休，張男徒手重打男嬰頭部前後2次，造後男嬰送醫不治，被檢察官依殺人罪起訴，台南地院22日開庭審理時，張妻以先生多次在獄中寫信向她懺悔，她選擇原諒，而向法官泣訴求情，不要判張男太重。

被告張男係死者4月大男嬰的繼父，張男於2020年10月12日清晨5時多，獨自在住處照顧男嬰，因男嬰哭鬧不休，張男竟涉嫌徒手毆打男嬰頭部，將男嬰打昏迷，約1小時多後，男嬰醒來又大哭30分鐘，張男再次握拳毆打男嬰額頭一下，導致男嬰因頭部遭2次重擊送醫不治，檢察官偵查終結後，將張男依殺人罪嫌起訴。

台南地院22日開庭審理，張男坦承犯情，並希望法官能從輕發落。張妻也出庭，張妻向法官表示，她不知張男為何要這樣對待小孩，她知道張男經濟壓力很大，還要照顧妻小，而且她的身體不好，還有車貸要繳，張男也知道她很難受孕，卻仍然發生此事，但張男在獄中多次寫信向她懺悔，她選擇原諒，她也向法官求情，請求法官不要判張男太重。

張男辯護律師指出，張男案發後都終坦承犯行，張男因當晚小孩一再哭鬧，張男白天還要上班，情緒一時失控所致，且妻子收入不穩定，張男也不知向社會局及社福機構等單位尋求協助，也沒有家族成員可以伸出援手，張男未曾在法律上徵詢相關意見，也未請求依重傷害致死量刑，張男並不知可能因此會被判死刑，且對犯行認罪不爭執，希望法官能考量其犯後態度及一切情況，能從輕量刑。

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