超強沙塵暴再襲南韓！首爾「一片白霧」遊客全跑光　職棒賽事取消

▲南韓首爾7日受到沙塵暴影響，市區瀰漫陣陣灰白黃沙。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著蒙古戈壁沙漠於5日颳起陣陣沙塵，並乘著西北風在下雨後流入韓半島（朝鮮半島），南韓今（7）日下午首都圈（首爾、仁川、京畿道）、忠清南道等西部沿海觀察到沙塵暴，建築物全被黃、白沙遮蔽，視野變得模糊不清，職棒3場賽事慘遭取消，預估明（8）日沙塵暴將會擴及至全國各地。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，除了慶尚南道與濟州島等地區，氣象廳在南韓各地皆觀測到沙塵暴現象，各地的平均每小時懸浮微粒（PM-10）濃度，白翎島為847㎍、京畿道水原為713㎍、延坪島為633㎍、首爾冠岳山為605㎍、仁川江華島為535㎍、首爾市為530㎍，氣象廳於7日下午4時30分針對西海（黃海）5島與忠清南道發布沙塵警報。

▲沙塵暴將會在8日影響至南韓全境。（圖／達志影像／newscom）

隨著沙塵暴從蒙古戈壁沙漠朝向位處東南方的韓半島流入，各地的傳統市場、商店、公園等訪問人潮驟減，與平日相比更為明顯。原本預計於7日晚間6時30分舉行的韓國職棒LG雙子對上韓華鷹、KT巫師對上NC恐龍、SSG登陸者對上培證英雄等3場比賽直接被取消。

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