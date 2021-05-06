遭爆「眼神異常」剪爛頭髮...理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

▲江啟臣赴黃暐瀚母親靈堂致意。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者董美琪／綜合報導

酒駕重罰淪為口號？台中方姓美髮師（30歲）5日凌晨3時許酒駕撞死媒體人黃暐瀚的母親，第一時間竟是衝到超商買酒喝，疑似想逃避肇責。如今又再爆出，方男案發前一天也因酒駕被逮，連2天酒駕目無法紀，甚至害死無辜性命，引起全台憤怒。另外，有民眾氣得爆料，之前曾給方男剪髮，對方不知為何眼神不對勁，後來被剪壞超不爽。

方姓美髮師竟然連2天酒駕被逮，目前遭法院裁定收押禁見。稍早警方證實，方男在案發前一天、4日凌晨3時30分許，也因闖紅燈而遭警方盯上，一路尾隨到文心路、櫻花路口將其攔下，隨後即聞到濃濃酒氣，當場將他駕照吊扣，依公共危險罪送辦；豈料方男隔天再度酒駕，奪走黃暐瀚母親生命。

▼黃暐瀚母遭撞斃，他赴殯儀館認屍心碎。（圖／記者白珈陽攝）



黃暐瀚的堅強，讓許多人不捨，5日紛紛到他臉書留言致意，黃暐瀚深夜也一一回覆感謝。今天黃暐瀚在送母親最後一程時，再也忍不住悲傷，情緒潰堤痛哭。

不少民眾看了紛紛痛罵，酒駕罰太輕，每天呼籲要重罰，但最後酒駕死亡案件仍不斷上演，根本罰不怕，才會一天到晚有無辜的人被撞死。

▼朱學恒幫代班，透露黃暐瀚專業且堅強。（圖／記者鄧木卿翻攝、翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）



另外，有民眾指出，之前給方姓美髮師剪過頭髮幾次，不過後來方男有一次把他頭髮剪壞，且眼神狀況很奇怪，讓他不爽再也不去光顧。

▲方男酒駕撞死人。（圖／記者葉國吏翻攝、翻攝當事人臉書）



今台中地檢署召開記者會說明，表示檢警經過深入調查，掌握了相關的人證、物證，確定方男在開車前就已有喝酒，且已達到「不能安全駕駛」程度，加上方男肇事後的種種行為，令檢方認為其有滅證、並與其他人證串證可能，因此向法院聲請羈押，並於今日清晨5時許獲准；另針對方男是否涉嫌吸毒，檢方則表示還在深入釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼美髮師「前一晚也酒駕」被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

