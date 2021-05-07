按到一半「小姐直接蹲下」！他被脫掉內褲使壞　才剛開始門就開了

▲阿桃被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名女子「阿桃」（化名）是某間養生館負責人，但她卻容留、媒介女子在該處與男客從事半套性交易，而事成之後阿桃又和小姐以不詳方式拆帳，以此方式營利。對此，嘉義地院審理後，依法判其3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿桃是該間養生館負責人，但她卻基於意圖使女子與他人猥褻行為而媒介、容留以營利之犯意，讓小姐「花花」（化名）在店內為男客從事每次1600元的半套性交易，而整起事件直到一名男客在店內與花花進行半套到一半時，剛好有警方持搜索票前往該店搜索，才讓全案因此曝光。

阿桃被捕後坦承確實有僱傭花花為服務小姐，但矢口否認有媒介對方跟男客進行性交易，阿桃辯稱，「花花來應徵的時候就有告訴她，店內只有做單純的按摩，那個男客剛來的時候，是由我進行按摩，當時他有問我有沒有做色情，我就有告知沒有，之後他來的時候就都找花花服務，我不知道他們私下有做半套。」

該名男客證稱，「我到養生館消費總共5次，前3次是老闆娘阿桃幫我服務，那時我有問她有沒有做半套、全套，她跟我說沒有，但說可以幫我介紹晚班小姐花花幫我服務，所以我之後2次都是由花花服務」而男客也證稱，「我問花花有沒有做全套時，花花說沒有，但就直接把我的內褲脫到腳踝，直接開始做半套，後來第二次被警方抓到那次，我事前也有打電話確認花花有上班，我才來養生館。」

對此，法官勘驗證詞、證據後，不採信阿桃說詞，認為她為圖一己之私利，而媒介、容留女子與男客為猥褻之行為，已經危害社會善良風俗，且其犯案後否認犯行，審酌其犯罪時間不長，實際獲取利益有限，犯罪情節尚非嚴重，審酌其家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀之後，依犯圖利容留猥褻罪，判她有其徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

騙朋友女兒當花童！基隆男帶到摩鐵2度性侵 被逮急喊：我有人性的

情色網站SWAG要復活了！「遵守10條件」將可帶老司機重新發車

酒店妹喝醉被撿！醒來發現「他跪趴後面一直動」 崩潰哭求：不要