情色網站SWAG要復活了！「遵守10條件」將可帶老司機重新發車

▲SWAG需遵守10項條件。（圖／翻攝SWAG）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

知名成人網站「SWAG」日前被控從情色平臺，轉變為性交易平臺，於4月1日遭到地檢署、刑事局搜索後，被勒令暫時關閉網站，而其5名負責人也都被帶回偵辦。對此，劉姓負責人到案後坦承自己審核不周，並承諾將檢視、把關平臺，因此獲得緩起訴處分，不過，檢方也提出10項條件要求平臺遵守。

檢警先前調查，SWAG先由藝人黃立成創辦，2017年轉售給劉姓男子，並以招募女子擔任直播主，透過APP大量販售情色影片內容等。消費者透過購買「鑽石」點數，可瀏覽完整影片，或透過聊天功能與女優約會。不過，後來卻傳出平臺淪為性交易平臺等。

劉男辯稱，其實平臺有設立團隊專門進行影片審核，但因為有些影片是從國外傳入，所以可能因此在審核過程中遺漏。對此，檢察官偵辦後，要求劉男須嚴格檢視平臺上所有內容，並提出10項條件要求劉男遵守，而劉男承諾遵守後，檢方則給予緩起訴處分，而劉男須繳交公庫35萬元處分金。

另外，其10項條件內容分別如下：該網站須設置阻攔性防護的過橋頁面、涉及性暗示的免費內容須適當模糊化、付費內容須透過信用卡付費等方式驗證查核年齡、直播內容避免淪為性交易違法平台，須設有人工監看、檢舉及關鍵字過濾等防護措施、與網路內容防護機構建立聯繫窗口、提供檢舉不法內容的申訴管道及加註警語、平臺也不得有性暴力虐待內容。