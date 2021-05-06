男同學家中搜出疑似骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

記者唐詠絮／彰化報導

嘉義中正大學一名劉姓女學生14年前返回彰化替父親慶生竟離奇失蹤，6年前她同班阮姓男友的阿嬤也失蹤，台中檢警認為阮男涉有重嫌，外傳在住處搜出疑似骨骸的關鍵物證，5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。劉父與劉阿嬤仍堅信，摯愛的劉女仍活在人世上，家人都在等著她，希望她能盡快回家團聚。

▲中正大學女大生失蹤14年，劉父受訪。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

劉父在前彰化市長邱建富的陪同下，接受媒體訪問。因為女兒人間蒸發，他四處求神問卜，得到的結果都是還活在人世間，他也因此在工作之餘，14年來不斷的嘉義彰化2地往返，希望能盼到女兒回家，全家人為她都哭到沒眼淚了。

▲劉父與前市長邱建富(左)。

劉父說，劉女在家排行老大，非常的貼心，彰化女中畢業後到嘉義中正大學就讀，只要逢休假日就回家，記得她就讀大二時曾發生車禍，阮男是班長，當時只有在醫院見過他一次面，有印象他綁個小辮子，之後也就不曾看過他，也未曾見過他與女兒交往，至今堅信女兒仍活在世上，更未曾懷疑過阮男涉案，有可能是被軟禁或是不願意出面。

前彰化市長邱建富表示，當年劉女雖在嘉義讀書，但經常回彰化市老家探視家人，失蹤當年他的印象很深刻，回彰化是為幫父親慶生，卻從此人間蒸發，她的爸爸幾乎每天都到中正大學站崗，甚至回到劉女在嘉義的租屋處尋找，就希望能見到女兒一面，沒想到竟然從此失蹤14年，連阿嬤也天天以淚洗面。

▲劉阿嬤堅信孫女還盼著回家團聚。

劉阿嬤也說，孫女失蹤這麼多年來未曾入夢過，因此非常堅信神明的話，孫女一定仍活在人世間某個地方，現在最期盼她能回家團聚，讓她抱抱惜惜，聽聽她喊一聲「阿嬤，我回來了」。

另外針對在阮男住處搜出疑似骨骸，台中檢方指出，目前只有關鍵物證，至於是否如外傳找到骨骸等證據，檢方則否認。