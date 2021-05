女子峽谷「失蹤5個月」撐過寒冬被尋回　警方：她想住這裡

▲猶他州一名女子峽谷失蹤5個月,終於被發現她還活著。(圖/翻攝自Utah County Sheriff)



記者林彥臣/綜合報導

美國猶他州一名47歲的女子,在去年11月就被發現在普羅沃(Provo)附近一處峽谷失蹤,經過了5個多月之後,才在2日被當地警方發現她一個人撐過了寒冬,還活在峽谷之中,居住在一頂帳篷裡面。

根據《美聯社》報導,去年11月25日美國森林服務局的僱員發現這位女子的車,被遺棄在鹽湖城東南方約50英里(80公里)的入口停車場,但是發動幾次搜救都沒有找到這名女子。

直到本月2日,猶他州當地警方與非營利組織的搜救團隊,再度搜索該處峽谷,原本打算利用無人機進行搜救卻發生墜毀的事件,當搜救小隊以徒步前往墜毀處回收無人機時,卻意外發現這名失蹤的女子與她的帳篷。

警方表示,這名女子被發現時明顯身體虛弱、體重減輕,沒有任何外傷,她靠著苔癬、河水、自己帶來的食物,還有登山客提供的食物過活。

警長發表的聲明表示,已經將這位女子帶去醫院檢查,初判她可能遭受精神健康方面的困境,而且是她自己選擇待在那個地方。

A 47 year old woman missing in Diamond Fork Canyon since November 2020 was found alive yesterday. While she was missing to us, @UCSO_SAR officials believe she was there by choice. https://t.co/qXk5m9NUlz pic.twitter.com/zeDryEdAhy