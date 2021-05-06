男涉殺阿嬤遭收押　女大生離奇失蹤14年案露曙光？彰警被下令封口

▲劉姓女子14年前離奇失蹤，阮姓男子阿嬤6年前也人間蒸發，檢認他涉重嫌向法院聲押獲准。（圖／記者鄧木卿攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名失蹤14年劉姓女大生，當年就讀嘉義中正大學哲學系時，返鄉替父親慶生後離奇失蹤，檢警鎖定同班阮姓男友展開調查，一直到6年前，阮男的阿嬤也失蹤，懷疑阮男涉有重嫌，5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。有關劉姓女大生失蹤的部分，正由縣警局副局長王清海親自帶領科偵隊偵辦。

前彰化市長邱建富對此表示，當年劉女在嘉義讀書還經常回彰化市老家探視家人，失蹤當年他的印象很深刻，回彰化為父親慶生後，從此人間蒸發，她的爸爸幾乎每天都到中正大學站崗，甚至回到劉女在嘉義的租屋處尋找，就希望能見到女兒一面，沒想到竟然從此失蹤14年，就連阿嬤也因此天天以淚洗面。

回顧案情，劉女2007年6月1日在父親生日當天回鄉慶生，但返回學校後竟就此人間蒸發，就連畢業考都沒參加，讓家屬相當崩潰、錯愕，劉父還天天到女兒宿舍門口守候，只希望能夠找到女兒，但等了一個多月都沒有消息，讓他急得如同熱鍋上的螞蟻。

據悉，當時警方調閱監視器，發現劉女回到嘉義後，有名男子到火車站接她，並送她回到出屋處，而當時研判男子就是阮男，但檢警介入調查後卻苦無進展。

直到2014前，阮男阿公過世，阮男竟未經阿嬤同意，將阿公的遺產全過戶給自己，而其阿嬤也在隔年5月間離奇失蹤，至今未尋獲。就在阮男阿嬤失蹤的兩年後，阮男妹妹發現，他拿著已阿嬤領取退休俸的銀行存摺，且帳戶內存款全被領光，因此質問他，沒想到，竟遭毆打成傷，而阮男也因此被判刑，目前二審仍在審理中。

如今隨著阮男被收押，是否劉姓女大生案也會因此破案，彰化縣警方對此案表示，此案已由台中檢方下達命令嚴禁承辦人員將偵辦進度外洩，否則將以洩密罪論處，因此警方及相關人員對承辦進度都三緘其口。