　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕無保請回不到24hrs　美髮師再撞死名嘴母　中檢：沒料到會再犯

記者閔文昱／綜合報導

台中方姓美髮師5日凌晨3點多酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚的母親，目前遭到收押禁見。不料，6日警方證實，方男於案發前一天、4日凌晨3點30分就因闖紅燈遭警方盯上，隨後被抓到酒駕，被依公共危險罪嫌送辦。對此，外界質疑，檢方為何會把人放走？台中地檢署則指出，方男4日酒駕被逮時，屬於公共危險罪初犯，依照過往案例無保請回，只是沒料到他會再犯。

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師正面照曝光。（圖／翻攝臉書）

▲方男在案發前一天就曾酒駕遭警方移送。（圖／翻攝臉書）

30歲方姓男子5日半夜酒駕飆速撞死名嘴黃暐瀚70歲母親，引發社會撻伐，經查，方男前一晚凌晨也因酒駕被依公共危險罪嫌送辦，不料不到24小時又酒駕肇事，當時方男車內的女性友人也因連坐法開罰。

如今隔天再犯，方男第一時間不僅沒有報警，反而衝進超商買酒喝，理由是太過緊張要「壓壓驚」。不過，檢警採集相關人證和物證，確認方男是酒後開車，且有串證、勾串之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲▼美髮師「前一晚也酒駕」被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

▲美髮師「前一晚也酒駕」被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

據了解，方男2天酒駕開的是同一輛車，4日凌晨因闖紅燈遭巡邏員警盯上。當時警方一路尾隨至文心路、櫻花路口，才順利將人攔下，結果立刻聞到方男身上滿滿酒氣，經酒測後，確定酒駕，當場依公共危險罪送辦，並將車輛拖走。

事後，方男雖交保重獲自由，但事隔不到一天，他竟又再度酒駕，還奪走一條寶貴性命，讓不少人質疑，方男前一天酒駕被逮時，若能及時受到嚴厲處分，是不是就不會再發生之後的悲劇？

對此，台中地檢署6日回應，方男4日遭攔查時為初犯，當下也坦承酒駕，考量他沒有前科也未肇事，按照過往案例，通常類似犯行的人都會無保請回，但沒料到方男會再犯。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
鳳梨口腔檢查驚見「癌前病變」　曝就醫過程：拎北很怕
F級「SWAG女神」節目中爆走光　上衣滑落北半球
14歲少年把活小龍蝦塞進肛門　遭逆襲7小時竄腸道：醫生救我
疫情重創　這家航空擬結束近40年高雄營業處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕無保請回不到24hrs　美髮師再撞死名嘴母　中檢：沒料到會再犯

遭爆「眼神異常」剪爛頭髮...理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

住戶停車場拿車一半…突遭鐵柵砸倒不治身亡！　北市警約談廠商

商業法院首屆法官名單出爐！　40人搶7名額「男性只有1人」

快訊／台北停車場恐怖意外　鐵柵欄「突然砸落」1人遭壓身亡

前晚求救失聯…「漁順昇168號」找到了！載浮載沈…船上4人下落不明

工人完全閃避不及！蘇花改砂石車沒注意前方2死3傷　家屬崩潰痛哭

蘇花改首起重大車禍！砂石車撞工程車　釀2死3傷

醉律師被搖醒「襲警飆3字經」一審竟無罪　二審批「玩法」改罰3千

男同學家中搜出疑似骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

酒駕無保請回不到24hrs　美髮師再撞死名嘴母　中檢：沒料到會再犯

遭爆「眼神異常」剪爛頭髮...理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

住戶停車場拿車一半…突遭鐵柵砸倒不治身亡！　北市警約談廠商

商業法院首屆法官名單出爐！　40人搶7名額「男性只有1人」

快訊／台北停車場恐怖意外　鐵柵欄「突然砸落」1人遭壓身亡

前晚求救失聯…「漁順昇168號」找到了！載浮載沈…船上4人下落不明

工人完全閃避不及！蘇花改砂石車沒注意前方2死3傷　家屬崩潰痛哭

蘇花改首起重大車禍！砂石車撞工程車　釀2死3傷

醉律師被搖醒「襲警飆3字經」一審竟無罪　二審批「玩法」改罰3千

男同學家中搜出疑似骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

賽前特訓、吳東融滿壘敲清壘打　葉總開心：東融強

「不彈的王者」官大元相隔641天奪勝：控制能控制的

艾麗高登生男寶寶！　老公興奮把「姓名生日」登《泰晤士報》

馮小剛淚改《只有蕓知道》台詞　黃軒上戲秒哭：不用演

陳琥久違先發自認還要加強　林威助評及格、佛斯特也有期待

再見安打贏統一　林旺衛：不可以輸，我要MVP

鳳梨燒聲一個月以為感冒　白斑「不知多久好」曝就醫過程：拎北很怕

金融男棄千萬年收「轉戰格鬥場」　導演負債千萬花7年拍下故事

台灣史上直消電商新紀錄　東森總裁王令麟喊話：2025年要衝500億

「蟑螂之亂」警察士氣低落　新北警長黃宗仁嗆：黑道「好膽嘜走」

社會熱門新聞

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

即／苗栗34歲居檢男「陳屍家中」！

撞殺黃暐瀚母！美髮師遭爆「前一晚也酒駕」

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文

快訊／父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸尋獲遺體

獨／「野人理髮」臉書遭出征　美髮師前合夥人說話了

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

被逼喝酒醉倒…她痛醒睜眼「見老闆壓上面」問：爽嗎？

股市行情全是假　2名嘴涉炒股狂撈4000萬

賓士男撞殺黃暐瀚母　住院父請假奔殯儀館致歉

更多熱門

相關新聞

理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

酒駕重罰淪為口號？台中方姓美髮師（30歲）5日凌晨3時許酒駕撞死媒體人黃暐瀚的母親，第一時間竟是衝到超商買酒喝，疑似想逃避肇責。如今又再爆出，方男案發前一天也因酒駕被逮，連2天酒駕目無法紀，甚至害死無辜性命，引起全台憤怒。另外，有民眾氣得爆料，之前曾給方男剪髮，對方不知為何眼神不對勁，後來被剪壞超不爽。

柯文哲：酒駕毫無道德可言

柯文哲：酒駕毫無道德可言

胡志強：目前法令可判酒駕致死者無期徒刑

胡志強：目前法令可判酒駕致死者無期徒刑

被逮畫面曝！撞死人美髮師「前一晚也酒駕」

被逮畫面曝！撞死人美髮師「前一晚也酒駕」

美髮男新婚籌備開店　酒駕撞死黃暐瀚母急關臉書

美髮男新婚籌備開店　酒駕撞死黃暐瀚母急關臉書

關鍵字：

酒駕黃暐瀚美影音影音

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面