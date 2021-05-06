酒駕無保請回不到24hrs　美髮師再撞死名嘴母　中檢：沒料到會再犯

記者閔文昱／綜合報導

台中方姓美髮師5日凌晨3點多酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚的母親，目前遭到收押禁見。不料，6日警方證實，方男於案發前一天、4日凌晨3點30分就因闖紅燈遭警方盯上，隨後被抓到酒駕，被依公共危險罪嫌送辦。對此，外界質疑，檢方為何會把人放走？台中地檢署則指出，方男4日酒駕被逮時，屬於公共危險罪初犯，依照過往案例無保請回，只是沒料到他會再犯。

▲方男在案發前一天就曾酒駕遭警方移送。（圖／翻攝臉書）

30歲方姓男子5日半夜酒駕飆速撞死名嘴黃暐瀚70歲母親，引發社會撻伐，經查，方男前一晚凌晨也因酒駕被依公共危險罪嫌送辦，不料不到24小時又酒駕肇事，當時方男車內的女性友人也因連坐法開罰。

如今隔天再犯，方男第一時間不僅沒有報警，反而衝進超商買酒喝，理由是太過緊張要「壓壓驚」。不過，檢警採集相關人證和物證，確認方男是酒後開車，且有串證、勾串之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲美髮師「前一晚也酒駕」被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

據了解，方男2天酒駕開的是同一輛車，4日凌晨因闖紅燈遭巡邏員警盯上。當時警方一路尾隨至文心路、櫻花路口，才順利將人攔下，結果立刻聞到方男身上滿滿酒氣，經酒測後，確定酒駕，當場依公共危險罪送辦，並將車輛拖走。

事後，方男雖交保重獲自由，但事隔不到一天，他竟又再度酒駕，還奪走一條寶貴性命，讓不少人質疑，方男前一天酒駕被逮時，若能及時受到嚴厲處分，是不是就不會再發生之後的悲劇？

對此，台中地檢署6日回應，方男4日遭攔查時為初犯，當下也坦承酒駕，考量他沒有前科也未肇事，按照過往案例，通常類似犯行的人都會無保請回，但沒料到方男會再犯。

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