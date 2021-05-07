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21名酒駕再犯者「到殯儀館上課」　看完太平間嚇喊：不敢了

▲▼21名酒駕再犯者「參觀太平間、停柩間」　看完嚇喊不敢了。（圖／台北區監理所）

▲21名酒駕再犯者到殯儀館接受震撼教育，紛紛嚇喊「以後不敢了」。（圖／台北區監理所）

記者柯沛辰／綜合報導

媒體人黃暐瀚母親5日疑遭酒駕撞死，讓社會大眾再度聚焦酒駕預防議題。為此，台北區監理所板橋站6日在新北市立殯儀館舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程，安排21名酒駕再犯者參觀太平間、停柩間，讓不少學員震撼表示「不敢再酒駕了」。

為了持續降低酒後駕車行為，並遏止酒駕再犯，台北區監理所板橋監理站今年再度與新北市殯葬管理處、台灣酒駕防制社會關懷協會合作，6日在新北殯儀館禮儀廳辦理「酒駕生命教育情境體驗」課程。

▲▼21名酒駕再犯者「參觀太平間、停柩間」　看完嚇喊不敢了。（圖／台北區監理所）

▲學員進入參觀太平間、停柩間。（圖／台北區監理所，下同）

這次參與震撼體驗課程的民眾共計21人，由殯儀館館長帶領酒駕再犯者參觀殯葬流程，包含太平間、停柩間及禮廳等。學員近距離見證人生最後旅程後皆大為震撼，還有人直呼「以後不敢再酒駕了」。

根據交通部統計，109年度新北市酒駕案件導致的交通事故（包含當次事件波及之所有駕駛人、乘客及行人）30天內死亡人數共6人，但相較108年度已減少5人，降幅為45.5%。

站長王梅香表示，立法院修法加重酒駕再犯者罰責，並針對再犯者舉辦生命教育體驗課程，目的在於降低肇事率，也讓酒駕再犯者有所警惕，以保護用路人生命安全，希望學員重新思考生命意涵，體認生命可貴，進而珍惜自己及他人的生命。

▲▼21名酒駕再犯者「參觀太平間、停柩間」　看完嚇喊不敢了。（圖／台北區監理所）

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